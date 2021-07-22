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Федор Ильенко: «Администрация города приняла решение остановить работу холодильного оборудования «Альтаира»

Генеральный директор ХК «Донбасс» – о срыве подготовки к новому сезону на домашней арене дончан
Хоккей УХЛ
22 июля 12:28
Федор Ильенко: «Администрация города приняла решение остановить работу холодильного оборудования «Альтаира»
Фёдор Ильенко / Фото: ХК Донбасс

Сезон-2021/22 должен стать настоящим праздником для всего украинского хоккея – яркие предсезонные турниры, напряженная борьба в национальном первенстве, а также впервые клуб из Украины сыграет в сильнейшем европейском турнире – Хоккейной лиге чемпионов. Представлять нашу страну будет восьмикратный чемпион Украины хоккейный клуб «Донбасс».

Дончане начали плановую подготовку к новому сезону, однако начало тренировок оказалось под угрозой срыва.

Как рассказал генеральный директор ХК «Донбасс» Федор Ильенко, существовала договоренность с администрацией Ледовой арены «Альтаир» и местными властями о начале заливки льда с середины июля. С первого августа команды планировали приступить к занятиям на льду.

Все шло по плану, как и предыдущие семь лет, процесс подготовки к заливке был запущен. Однако вчера, 21 июля, работникам арены поступила команда от администрации города остановить процесс.

«Мы обратились к властям города за уточнениями по процессу подготовки ледового покрытия. Было сказано, что 22 июля должна состояться сессия горсовета, на которой планируется выделить часть финансирования для запуска Ледовой арены. Если сессия не состоится, то «Альтаир» вынуждены будут закрыть. Но, к сожалению, еще до начала сессии, сегодня, 22 июля, в 8 часов утра, было принято решение остановить холодильное оборудование».

Хоккейный клуб «Донбасс» призывает спортивную общественность обратить внимание на существующую проблему и не дать возможности городским властям Дружковки сорвать подготовку команды к новому соревновательному сезону.

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Источник: ХК Донбасс Карен Агабекян
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Теги

Федор Ильенко Донбасс ЛА Альтаир

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