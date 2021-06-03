Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Гендменеджер «Баффало»: «Это очень значимый момент для клуба»

Руководитель клуба рассказал как в команде гордятся своим место на Драфте

Хоккей НХЛ
10:47
Гендменеджер «Баффало»: «Это очень значимый момент для клуба»
Кевин Адамс / Фото: The Hockey Writers

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс прокомментировал победу в лотерее драфта НХЛ-2021.

«Это очень значимый момент для клуба. Нынешний сезон для нас получился сложным по многим причинам, а сейчас мы рады. Мы гордимся тем, что получили право первого выбора. Это шаг в правильном направлении. Несколько минут назад я получил сообщение от владельца клуба, в котором он написал: «Улыбнись!» И я улыбаюсь».

Напомним, в первом раунде Драфта-2021 следом за «Баффало» свой выбор сделают «Сиэтл» и «Анахайм».

Источник: allhockey.ru Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Баффало Сэйбрс драфт НХЛ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Хоккей НХЛ
09:21

Новости: Хоккей

Гендменеджер «Баффало»: «Это очень значимый момент для клуба»
Гендменеджер «Баффало»: «Это очень значимый момент для клуба»
НХЛ
10:47
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
НХЛ
09:21
«Колорадо» в овертайме победил «Вегас», «Монреаль» на победной волне выиграл у «Виннипега»
«Колорадо» в овертайме победил «Вегас», «Монреаль» на победной волне выиграл у «Виннипега»
НХЛ
08:48
ЧМ-2021. Россия – Канада. Онлайн трансляция
ЧМ-2021. Россия – Канада. Онлайн трансляция
Чемпионат мира
07:41
Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Калгари
Женский чемпионат мира-2021 пройдет в Калгари
2 июня 21:52
Гутцайт: «Важно, чтобы в Украине увеличивалось количество хоккейных команд»
Гутцайт: «Важно, чтобы в Украине увеличивалось количество хоккейных команд»
УХЛ
2 июня 18:32
В новом сезоне клубы УХЛ смогут заявлять на матч не более 11 легионеров
В новом сезоне клубы УХЛ смогут заявлять на матч не более 11 легионеров
УХЛ
2 июня 15:52
На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик
На матче Россия – Беларусь присутствовал один болельщик
Чемпионат мира
2 июня 14:46
Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»
Фетисов: «А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»
Чемпионат мира
2 июня 14:28
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости