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Гендменеджер «Баффало»: «Это очень значимый момент для клуба»
Руководитель клуба рассказал как в команде гордятся своим место на Драфте
Кевин Адамс / Фото: The Hockey Writers
Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс прокомментировал победу в лотерее драфта НХЛ-2021.
«Это очень значимый момент для клуба. Нынешний сезон для нас получился сложным по многим причинам, а сейчас мы рады. Мы гордимся тем, что получили право первого выбора. Это шаг в правильном направлении. Несколько минут назад я получил сообщение от владельца клуба, в котором он написал: «Улыбнись!» И я улыбаюсь».
Напомним, в первом раунде Драфта-2021 следом за «Баффало» свой выбор сделают «Сиэтл» и «Анахайм».
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