«Тампа» огорчила «Айлендерс» в 7-м матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли
Главный тренер «Тампы» возглавит Канаду на Олимпийских играх
В сборную могут привлечь игроков НХЛ
08:37
Джон Купер / Фото: НХЛ
Главный тренер действующего победителя Кубка Стэнли «Тампы-Бэй» Джон Купер во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине возглавит сборную Канады. Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Отметим, что назначение Купера может быть связано с участием в турнире игроков НХЛ, которые из-за разногласий по страхованию пропустили Игры-2018.
Напомним, ранее Канада выиграла у сборной Финляндии в финале чемпионата мира.
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