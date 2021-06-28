Главный тренер «Тампы» возглавит Канаду на Олимпийских играх

В сборную могут привлечь игроков НХЛ





Джон Купер / Фото: НХЛ

Главный тренер действующего победителя Кубка Стэнли «Тампы-Бэй» Джон Купер во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине возглавит сборную Канады. Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.



Отметим, что назначение Купера может быть связано с участием в турнире игроков НХЛ, которые из-за разногласий по страхованию пропустили Игры-2018.

Напомним, ранее Канада выиграла у сборной Финляндии в финале чемпионата мира.