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Главный тренер «Тампы» возглавит Канаду на Олимпийских играх

В сборную могут привлечь игроков НХЛ

Olympics Пекин-2022
08:37
Главный тренер «Тампы» возглавит Канаду на Олимпийских играх
Джон Купер / Фото: НХЛ

Главный тренер действующего победителя Кубка Стэнли «Тампы-Бэй» Джон Купер во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине возглавит сборную Канады. Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

Отметим, что назначение Купера может быть связано с участием в турнире игроков НХЛ, которые из-за разногласий по страхованию пропустили Игры-2018.

Напомним, ранее Канада выиграла у сборной Финляндии в финале чемпионата мира.

Источник: sport-express.ru Карен Агабекян
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сборная Канады (хоккей) Тампа-Бэй Лайтнинг

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