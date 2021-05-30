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Грабовский – сборной Беларуси: «Освободите лавку, ее надо заслужить»
Тренер минского «Динамо» разочарован бездействием хоккеистом
19:12
Михаил Грабовский / фото - РИА Спорт
Главный тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал выступление сборной Беларуси в матче против национальной команды Швейцарии на чемпионате мира по хоккею.
Наставника возмутил тот факт, что хоккеисты никак не отреагировали на силовой прием против форварда их команды Данила Климовича.
«С такими бойцами и напарниками на лавке этому парню в этой сборной делать нечего, жаль.
Освободите лавку, ее надо заслужить».
Напомним, в параллельном матче Канада обыграла Латвию.