Гретцки объявил об уходе из «Эдмонтона»

Легендарный экс-хоккеист занимал должность вице-президента клуба

Уэйн Гретцки / фото - Getty Images

Вице-президент «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки объявил об уходе из клуба. Легендарный хоккеист принял данное решение под влияниям пандемии и других изменений в личной жизни. Об уходе канадец сообщил в своих соцсетях.

«Команда, болельщики и город олицетворяли мир для меня и моей семьи на протяжении более четырех десятилетий - и это никогда не закончится. Учитывая пандемию и другие изменения в жизни, я понимаю, что не смогу посвятить все время и усилия, необходимые для поддержки организации мирового уровня».

Будучи игроком, Гретцки провел 10 сезонов за «Эдмонтон» и завоевал с командой 4 Кубка Стэнли. в качестве функционера Уэйн работал в клубе с 2016 года.

В нынешнем сезоне «Ойлерз» вышли в плей-офф, где в первом же раунде «всухую» проиграли свою серию «Виннипегу».

Ранее президент «Сокола» Алексей Житник рассказал об игре вместе с Гретцки.