Гутцайт: «Важно, чтобы в Украине увеличивалось количество хоккейных команд»

Политик высказался об уровне хоккея в стране

Вадим Гутцайт / фото - УХЛ

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мнением об уровне хоккея в Украине. Политик признался на церемонии награждения «Звезды хоккейного года» сезона 2020/2021, что верит в возвращение в мировую элиту.

Как вы оцениваете уровень хоккея в стране?

« Нам нужно добавить, чтобы вернуться в мировую элиту. Обязательно нужно работать над тем, чтобы повышался уровень хоккеистов, тренеров. Мы видим прекрасных ребят, все здорово. Немножко нужно приложить усилий. Я уверен, что мы вернемся в элиту мирового хоккея».

Если не секрет, за кого вы болеете?

« Я не выделяю какую-то команду или хоккеиста. Я за то, чтобы каждая команда была по-своему интересна, чтобы каждый вратарь мог защищать ворота от шайб, а каждый хоккеист, чтобы забрасывал больше шайб. Для меня очень важно, чтобы хоккей в целом развивался, а все команды были на высоте. Если команды на высоте, то конкуренция будет выше, а если меньше, то хоккей не будет расти. Очень важно, чтобы увеличивалось количество команд в Украине».

В следующем сезоне «Донбасс» сыграет в Лиге чемпионов, а «Сокол» в Континентальном кубке.