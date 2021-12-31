По стопам Гретцки, Кросби и Макдэвида. На МЧМ-2022 за сборную Канады сыграет 16-летний вундеркинд
Игрок «Нью-Джерси»: «Кросби – лучший игрок современности»
Хьюз отметил, что является настоящим фанатом Сидни
Сидни Кросби и Джек Хьюз
Форвард «Нью–Джерси Дэвилз» Джек Хьюз высказался о капитане «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби.
«Сид был нашим богом. Мне приходилось несколько раз с ним встречаться. Мне повезло, поскольку его агент Пэт Бриссон был другом нашей семьи. Я всегда очень нервничал при наших стречах, поскольку Кросби – лучший игрок современности.
Когда я рос и учился играть в хоккей, Сид был лучшим все эти годы. И сейчас я получаю огромное удовольствие, когда выхожу играть против него, поскольку я теперь могу с ним соревноваться. А когда я рос, то у нас в доме была куча футболок с номером 87».
Напомним, из-за решения НХЛ Кросби и другие игроки лиги пропустят Олимпийские игры в Пекине.
Сам Кросби отметил, что ему жаль игроков, которые могут больше не получить шанс сыграть на Олимпийских играх.
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