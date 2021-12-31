Игрок «Нью-Джерси»: «Кросби – лучший игрок современности»

Сидни Кросби и Джек Хьюз

Форвард «Нью–Джерси Дэвилз» Джек Хьюз высказался о капитане «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби.



Когда я рос и учился играть в хоккей, Сид был лучшим все эти годы. И сейчас я получаю огромное удовольствие, когда выхожу играть против него, поскольку я теперь могу с ним соревноваться. А когда я рос, то у нас в доме была куча футболок с номером 87».