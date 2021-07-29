«Донбасс» в обновленном составе начал подготовку к новому сезону
Игроки «Донбасса» прошли медицинский осмотр
Действующий чемпион Украины начинает подготовку к новому сезону
Фото: hcdonbass.com
«Донбасс» вышел из отпуска и начал подготовку к сезону-2021/22. Первым шагом стало прохождение планового медицинского осмотра.
Традиционно игроки прошли полное медицинское обследование, включающее контрольные тесты и посещение узких специалистов.
Напомним, что первый матч в истории украинских клубов в Лиге чемпионов «Донбасс» сыграет 3 сентября с датским «Рунгстедом».
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