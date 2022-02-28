Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Хоккей (2 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 17) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Регле - Таппара -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Белый Барс -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Альтаир -:- Запланирован
19:00 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
01:15
Золотая коллекция бокса
01:35
ЙОЙ

IIHF отстранила россию и беларусь от турниров под свое эгидой и забрала МЧМ-2023

Сборные пропустят чемпионаты мира, а «Гомель» – Континентальный кубок
Хоккей Хоккей в мире
28 февраля 22:59
IIHF отстранила россию и беларусь от турниров под свое эгидой и забрала МЧМ-2023
Фото: IIHF

IIHF на своем официальной сайте опубликовал информацию, что на заседании 28 февраля Совет организации принял ряд решений по отношению к россии и беларуси в связи с военным вторжением на территорию Украины:

  • Отстранение всех российских и белорусских национальных сборных и клубов от участия в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF до дальнейшего уведомления.

  • Отзыв прав на проведение чемпионата мира среди юниоров-2023 года у россии. IIHF в ближайшие месяцы начнет переговоры, чтобы найти нового хозяина турнира.

Так, сборные пропустят ряд турниров, достанется также и белорусскому клубу:

  • «Гомель» не будет участвовать в Континентальном кубке IIHF-2022

  • Мужские сборные U18, U20, а также национальные команды и женские сборные U18 и национальная сборная ОКР пропустят чемпионаты мира.

Отметим, что россию также отстранили от Евротурнира, а из состава КХЛ вышли две команды.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

IIHF

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Президент IIHF: «Мне нравится идея включения хоккея 3 на 3 в олимпийскую программу»
Президент IIHF: «Мне нравится идея включения хоккея 3 на 3 в олимпийскую программу»
Olympics
17 февраля 21:32
IIHF поменяла регламент сдачи тестов на коноравирус, а сборная России его проигнорировала
IIHF поменяла регламент сдачи тестов на коноравирус, а сборная России его проигнорировала
Olympics Пекин-2022
07 февраля 09:11
Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе
Тардиф в ближайшие дни объявит, что МЧМ-2022 состоится в августе
Хоккей МЧМ-2022
06 февраля 13:59
Лига чемпионов приняла решение не приглашать Беларусь в следующий сезон турнира
Лига чемпионов приняла решение не приглашать Беларусь в следующий сезон турнира
Хоккей Лига чемпионов
04 февраля 15:29
Новая Зеландия вслед за Австралией отказалась от участия во всех ближайших чемпионатах мира
Новая Зеландия вслед за Австралией отказалась от участия во всех ближайших чемпионатах мира
Хоккей Хоккей в мире
02 февраля 16:17
МЧМ-2022, вероятнее всего, проведут в августе
МЧМ-2022, вероятнее всего, проведут в августе
Хоккей МЧМ-2022
01 февраля 15:17

Новости: Хоккей

IIHF отстранила россию и беларусь от турниров под свое эгидой и забрала МЧМ-2023
IIHF отстранила россию и беларусь от турниров под свое эгидой и забрала МЧМ-2023
Хоккей в мире
28 февраля 22:59
Россию отстранили от Евротура
Россию отстранили от Евротура
Хоккей в Европе
28 февраля 21:29
Рижское «Динамо» снялось с КХЛ
Рижское «Динамо» снялось с КХЛ
КХЛ
28 февраля 18:51
«Чикаго» «всухую» проиграл «Сент-Луису», «Виннипег» победил «Аризону»
«Чикаго» «всухую» проиграл «Сент-Луису», «Виннипег» победил «Аризону»
НХЛ
28 февраля 08:30
«Якби я мав великі крила, я б Україну захистив». Крик души тренера «Мариуполя»
«Якби я мав великі крила, я б Україну захистив». Крик души тренера «Мариуполя»
Хоккейная Суперлига
27 февраля 20:29
«Каролина» «всухую» разгромила «Коламбус», «Чикаго» разобрался с «Нью-Джерси»
«Каролина» «всухую» разгромила «Коламбус», «Чикаго» разобрался с «Нью-Джерси»
НХЛ
26 февраля 10:05
Официально. Йокерит принял решение сняться с КХЛ
Официально. Йокерит принял решение сняться с КХЛ
КХЛ
25 февраля 11:18
«Ванкувер» одержал разгромную победу над «Калгари», «Питтсбург» крупно проиграл «Нью-Джерси»
«Ванкувер» одержал разгромную победу над «Калгари», «Питтсбург» крупно проиграл «Нью-Джерси»
НХЛ
25 февраля 09:00
«Тампа» переиграла «Эдмонтон» в матче с восемью шайбами, «Монреаль» «всухую» обыграл «Баффало»
«Тампа» переиграла «Эдмонтон» в матче с восемью шайбами, «Монреаль» «всухую» обыграл «Баффало»
НХЛ
24 февраля 08:59
Все новости

Популярные новости

Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
61
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
21
Все новости