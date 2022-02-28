IIHF отстранила россию и беларусь от турниров под свое эгидой и забрала МЧМ-2023

Сборные пропустят чемпионаты мира, а «Гомель» – Континентальный кубок

Фото: IIHF

IIHF на своем официальной сайте опубликовал информацию, что на заседании 28 февраля Совет организации принял ряд решений по отношению к россии и беларуси в связи с военным вторжением на территорию Украины:



Отстранение всех российских и белорусских национальных сборных и клубов от участия в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF до дальнейшего уведомления.

Отзыв прав на проведение чемпионата мира среди юниоров-2023 года у россии. IIHF в ближайшие месяцы начнет переговоры, чтобы найти нового хозяина турнира.

Так, сборные пропустят ряд турниров, достанется также и белорусскому клубу:

«Гомель» не будет участвовать в Континентальном кубке IIHF-2022

Мужские сборные U18, U20, а также национальные команды и женские сборные U18 и национальная сборная ОКР пропустят чемпионаты мира.

Отметим, что россию также отстранили от Евротурнира, а из состава КХЛ вышли две команды.