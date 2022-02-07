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IIHF поменяла регламент сдачи тестов на коноравирус, а сборная России его проигнорировала

Из-за российских функционеров чуть не был сорван матч Канада – ОКР
Olympics Пекин-2022
09:11
IIHF поменяла регламент сдачи тестов на коноравирус, а сборная России его проигнорировала
Фото: AFP

Стало известно, почему сборная Канады не получила наказание за задержку матча против ОКР (Россия) на женском олимпийском турнире по хоккею.

По информации талеканала МатчТВ, Международная федерация хоккея (IIHF) по ходу олимпийского турнира внесла изменения в регламент сдачи тестов на коронавирус.

Согласно с изменениями, теперь для матчей, которые проходят в первую половину дня, нужно было сдавать тест в 5:00 утра.

Сборная ОКР проигнорировала поправки в регламент и сдала тест в 8:00 после завтрака. Затем россиянки поехали на арену, где представитель IIHF отказался допустить их к матчу.

Затем были долгие разбирательства, в ходе которых было решено придерживаться регламента Международного олимпийского комитета и россиянок допустили к игре.

Отметим, что, если бы остался старый регламент, и сборная Канады также отказалась выйти на матч, то они могли бы получить либо дисциплинарное наказание, либо техническое поражение.

Напомним, ранее глава IIHF Люк Тардиф жаловался, что COVID-протокол на Олимпийских играх в Пекине не предназначен для профессионального спорта.


Карен Агабекян
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Теги

IIHF сборная Канады (хоккей) сборная России (хоккей)

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