IIHF: «Сохраним флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира»

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IIHF на официальном сайте опубликовала заявление касательно замены флага Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит чемпионат мира-2021.

Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Беларуси на этом турнире. Хоккеистов приветствовали в Латвии в качестве гостей, они не должны были видеть, как их флаг снимают без их согласия с места публичной демонстрации флагов 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Страсть. Без границ».

Поэтому IIHF обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаг IIHF с того места, а также флаг чемпионата мира с названием IIHF. В соответствии с уставом IIHF, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы IIHF была исключена из любых ассоциаций с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанными путем изменения флага члена нашей организации.

IIHF сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение убрать флаг Беларуси».