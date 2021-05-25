IIHF: «Сохраним флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира»
IIHF на официальном сайте опубликовала заявление касательно замены флага Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит чемпионат мира-2021.
«IIHF не согласна с предпринятыми вчера мэром Риги и министром иностранных дел Латвии действиями по использованию флага страны-участницы чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в качестве политического послания.
Действия правительства Беларуси не связаны с действиями игроков, выступающих под флагом Беларуси на этом турнире. Хоккеистов приветствовали в Латвии в качестве гостей, они не должны были видеть, как их флаг снимают без их согласия с места публичной демонстрации флагов 16 стран-участниц. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Страсть. Без границ».
Поэтому IIHF обратилась к мэру Риги с просьбой срочно снять флаг IIHF с того места, а также флаг чемпионата мира с названием IIHF. В соответствии с уставом IIHF, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем, чтобы IIHF была исключена из любых ассоциаций с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел, сделанными путем изменения флага члена нашей организации.
IIHF сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира на время турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение убрать флаг Беларуси».
Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал ответ мэра Риги на письмо федерации по поводу замены флага Беларуси на бело-красно-белый на главной площади города.