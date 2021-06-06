IIHF утвердила некоторые новые правила игры для всех лиг мира

Изменится зона для вратаря и штрафы за нарушения

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5 июня Международная федерация хоккея утвердила нововведения в правила для всех лиг мира. Перечень новых правил будут совмещаться с действующими правилами IIHF, НХЛ, КХЛ и европейских чемпионатов.

Некоторые из основных правил, которые будут интегрированы:

Создание ограниченной зоны для голкиперов за воротами (например, такой, как трапецевидная зона за воротами в НХЛ и КХЛ).

Видеообзоры и тренерские запросы для большего количества ситуаций, в тех случаях, когда технологии позволяют это.

Хоккеисты будут наказаны большим штрафом за некоторые силовые приемы, не получая при этом автоматического удаления до конца игры.

При входе в зону атаки синяя линия считается трехмерной. Конек атакующего игрока, находящийся в воздухе над синей линией, будет считаться находящимся в положении «в игре» (пример – правило «вне игры» в НХЛ, которое также применяется в Швеции и КХЛ).

Специальные разделы для женского и юношеского хоккея также будут включены в новый свод правил.

Напомним, в финале текущего чемпионата мира в риге встретятся сборные Канады и Финляндии.

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