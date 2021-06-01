Швейцария завершила групповой турнир ЧМ-2021 победой над Великобританией
Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики
Иностранные зрители не могут выполнить все требования властей страны-хозяйки форума
16:21
ЧМ-2021 / Фото - TwitterПосещать матчи чемпионата мира-2021 в Риге смогут лишь латвийские болельщики. Об этом сообщает источник, участвующий в организации планетарного форума.
«Посещать матчи чемпионата мира по хоккею смогут только латвийские болельщики, поскольку представители других стран пока не могут выполнить все необходимые для этого требования. Чтобы попасть на матч, нужно выполнить два требования: отбыть самоизоляцию по приезде в Латвию, а также иметь действительный COVID-сертификат».
Ранее власти Латвии приняло решение разрешить посещать игры чемпионата мира тем болельщикам, которые завершили курс вакцинации от COVID-19 или уже переболели им.
Сообщается, что 1 июня зрители смогу посетить поединок между командами Латвии и Германии.
Жителям Латвии, чтобы посетить матчи турнира нужно будет подтвердить, что они прошли вакцинацию или переболели COVID-19.
А тем временем сборная Канады не смогла самостоятельно решить задачу выхода в плей-офф ЧМ-2021.
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