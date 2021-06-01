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Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики

Иностранные зрители не могут выполнить все требования властей страны-хозяйки форума




Хоккей Чемпионат мира
16:21
Интересная ситуация. На матчи ЧМ-2021 будут допущены лишь латвийские болельщики
ЧМ-2021 / Фото - Twitter
Посещать матчи чемпионата мира-2021 в Риге смогут лишь латвийские болельщики. Об этом сообщает источник, участвующий в организации планетарного форума.

«Посещать матчи чемпионата мира по хоккею смогут только латвийские болельщики, поскольку представители других стран пока не могут выполнить все необходимые для этого требования. Чтобы попасть на матч, нужно выполнить два требования: отбыть самоизоляцию по приезде в Латвию, а также иметь действительный COVID-сертификат».


Ранее власти Латвии приняло решение разрешить посещать игры чемпионата мира тем болельщикам, которые завершили курс вакцинации от COVID-19 или уже переболели им.

Сообщается, что 1 июня зрители смогу посетить поединок между командами Латвии и Германии.

Жителям Латвии, чтобы посетить матчи турнира нужно будет подтвердить, что они прошли вакцинацию или переболели COVID-19.

А тем временем сборная Канады не смогла самостоятельно решить задачу выхода в плей-офф ЧМ-2021.
Источник: rsport.ria.ru Владимир Кириченко
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