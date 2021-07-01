Исполнительный директор УХЛ: «Из 168 матчей регулярного чемпионата 70 закончились с разницей в одну шайбу»

Алексей Брага подвел итоги сезона и поделился планами на будущее

Алексей Брага / фото - УХЛ

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага подвел итоги сезона чемпионата Украины. Функционер рассказал о планах на следующий сезон, конкуренции в чемпионате и поделился маркетинговыми хитростями.

Об итогах юбилейного сезона.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить все клубы - президентов, менеджмент, игроков и спонсоров - которые приняли участие в сезоне 2020/2021, за то, что мы совместными усилиями смогли провести этот чемпионат. Этот год для всех был непростой, но все вместе мы справились с трудностями и прошли этот путь. Самое главное, что мы одни из немногих в мире смогли доиграть прошлый сезон и определить чемпиона, а также провели полноценный новый сезон, увеличив количество клубов. Это огромное достижение прежде всего собственников клубов, ведь весь хоккей сейчас держится на меценатах. Плюс в этом сезоне большое число молодых ребят получили свой шанс сыграть на взрослом уровне, и многие им воспользовались, закрепившись в основных составах. В целом, провели очень насыщенный сезон, который по праву можно назвать самым интересным не только в истории УХЛ, но и в истории чемпионатов Украины, в принципе».

Об особенности сезона

« В этом сезоне мы сыграли 168 матчей в регулярном чемпионате и 21 - в плей-офф. Соответственно, у команд был более насыщенный график, а зрители стали свидетелями действительно исторических событий. Честно, скажу по себе, очень интересно было смотреть каждый матч - ыли непредсказуемые результаты, камбэки, неожиданные повороты. Многие команды и игроки в этом сезоне удивили и открылись с новой стороны для всех болельщиков. В этом сезоне серьезно увеличилась конкуренция внутри чемпионата. Из 168 матчей регулярного чемпионата, например, 70 закончились с разницей в одну шайбу, а 35 из них заканчивались в овертаймах и сериях буллитов. Ну и конечно же, финал чемпионата стал настоящей вишенкой на торте. Легендарное противостояние «Донбасс» - «Сокол» - это как «Шахтер» и «Динамо» в футболе».

О новичках.

« Всегда хорошо, когда к нам присоединяются новые клубы, особенно когда это абсолютно новые города на хоккейной карте. Если говорить в общем, то новички в этом сезоне удивили всех поклонников украинского хоккея. Еще на старте сезона никто не ожидал, что тот же «Сокол» и «Краматорск» так ярко проведут свой дебютный сезон. Они дали бой всем многолетним лидерам и как по мне, продемонстрировали очень красивый хоккей. «Мариуполь» долго искал свою игру, сменил тренера и все же выдал ряд хороших игр. Но самое важное достижение «Мариуполя» и «Краматорска» - это открытие арен и детских школ. Заложен важный фундамент будущего развития украинского хоккея и надеюсь, что через года составы этих клубов пополнят собственные воспитанники. К тому же, еще одним серьезным достижением команд стало возвращения на родину множества талантливых украинских хоккеистов, которые долгое время играли заграницей. В «Соколе» как настоящие лидеры себя проявили опытные Андрей Михнов и Дмитрий Нименко, в «Мариуполе» выступал Денис Петрухно, в «Донбассе» - Александр Пересунько, также в «Соколе» с капитанской нашивкой играл Феликс Морозов, а в «Кременчуке» выступал Андрей Денискин. По мнению специалистов и наших партнеров, мы одни из лидеров в украинском спорте по маркетинговому направлению».

Об итоге маркетинговой работы.

«По мнению специалистов и наших партнеров, мы одни из лидеров в украинском спорте по этому направлению. Конечно, за сезон было проделано много работы, но многое нам еще предстоит реализовать. Уже традиционно все наши достижения мы презентуем в годовом отчете, который можно посмотреть на сайте УХЛ. Там отмечены все основные показатели минувшего сезона. Впервые в истории Лиги мы провели Эксперт-клуб, где собрали хоккейных экспертов, игроков и СМИ, чтобы обсудить, каким был регулярный чемпионат. К слову о журналистах - мы продолжаем работать со СМИ. Это важно для того, чтобы о хоккее могли читать не только на спортивных ресурсах, но и в серьезных всеукраинских изданиях. Также мы серьезно расширили географию наших тренировок со звездой, которые мы проводим совместно с Parimatch, и побывали в Тернополе, Запорожье и Мариуполе. Плюс в этом сезоне мы сняли и выпустили проект «Я в хоккее», который раскрыл наших топовых игроков с совершенно другой стороны. Мы стараемся идти в ногу со временем, экспериментируем и пробуем внедрять что-то новое в нашу коммуникацию с болельщиками. Мы запускали экспертные студии, выходили в онлайн с игроками, придумывали что-то новое для социальных сетей. Ведь сейчас хоккей - это не только о спорте, он об эмоциях и впечатлениях. Учитывая то, что большую часть сезона мы играли без наших болельщиков, мы адаптировались под онлайн-формат и выдали массу уникального контента, который стал предметом обсуждения, как в кругах болельщиков, так и в СМИ. К тому же, в минувшем сезоне мы запустили ряд спецпроектов с разными СМИ - все они позволили узнать наших игроков и весь чемпионат с совершенно другой стороны».

О поддержке со стороны звезд накануне плей-офф.

« Да, во время плей-офф мы презентовали нашу через хэштег Star Hockey Team. Суть проекта - в коллаборации разных видов спорта и шоубизнеса. Мы объединили хоккеем топовых спортсменов и звезд эстрады, которые показали, что болеть за хоккей - это круто. Нас поддержал олимпийский чемпион Олег Верняев, первый украинский чемпион Европы по карате Станислав Горуна, который скоро представит нашу страну на Олимпиаде, уже легендарный футболист Андрей Пятов, баскетболист Максим Звонов, наши друзья - Валерий Жидков и Наталья Валевская, такие звезды как Евгений Кошевой, Юрий Ткач и многие другие. Это очень классный кейс того, как могут работать между собой разные виды спорта. Мы все в одной лодке и поэтому всегда стараемся помогать и поддерживать друг друга. Я думаю, что это начало большого и масштабного проекта, но всему свое время. Сейчас для нас УХЛ - это философия».

О пользе работы «около» хоккея.

« Конечно, спортивная составляющая наше основное направление, но без правильного маркетингового сопровождения ее существование невозможно. Наша цель - чтобы хоккей стал массовым видом спорта, а для этого нужна постоянная работа с пиаром, СМИ и всеми остальными составляющими. Сейчас для нас УХЛ - это философия. Мы создаем экосистему вокруг Лиги, которая позволит быть той платформой, которая дает болельщику все от А до Я. Поэтому нам так важно проводить постоянные ивенты, выходить в онлайн, сотрудничать с другими видами спорта. Конечно, самое главное - это победы. Много новых побед на всех мировых аренах для нашего хоккея».

Об уровне чемпионата УХЛ.

« Вышел действительно отличный сезон. И это говорю не только я, об этом говорят и спортивные эксперты, и наши игроки, и тренеры. Исходя из их мнения, я могу сделать вывод, что мы выбрали правильный вектор развития. За эти пять лет проделана огромнейшая работа и мы действительно, как сказал Сергей Варламов, подняли профессиональный украинский хоккей с колен. И мы говорим не только о спортивной составляющей как таковой, мы говорим об узнаваемости, росте количества болельщиков, трансляции всех без исключения матчей в формате HD, цитируемости в СМИ и многом другом».

Об имиджевых мероприятиях.

« Наверное, это самое масштабное наше мероприятие за весь сезон, где собирается вся украинская спортивная тусовка. Мы приглашаем наших спортсменов, партнеров, звезд, хороших друзей и торжественно закрываем уходящий сезон. В этом году нашими гостями стали легендарный украинский спортсмен и Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, и Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Плюс наши спортивные звезды - Макс Звонов, Ольга Лящук, Станислав Горуна, Ириша Блохина и многие другие. Я рад, что у нас получается такое яркое, дружное спортивное комьюнити. Такие мероприятия действительно объединяют. Хочу сказать, что имидж - одна из важнейших составляющих работы любой спортивной организации. Да и подобные церемонии редко проводят в украинском спорте в принципе - так что мы первопроходцы. Но я думаю, что такие церемонии нужны и важны - не только для спортсменов, но и для спортивных организаций в целом. Осенью мы хотим провести в Киеве масштабный фан-фест возле ТРЦ «Гулливер».

О планах и целях на следующий сезон.

« Планы, как всегда, очень амбициозные и надеюсь, что у нас выйдет их реализовать. Конечно же, мы будем радовать болельщиков новыми проектами, большими интервью, поездками и много чего другого. Во-первых, в сентябре всех болельщиков ждут матчи Лиги Чемпионов в Киеве. Следите за анонсами на сайтах «Донбасса» и УХЛ. Я уверен, что это событие станет одним из лучших в 2021 году. Если говорить о Лиге, то осенью мы хотим провести в Киеве масштабный фан-фест возле ТРЦ «Гулливер». Это будет настоящий праздник хоккея для всех наших болельщиков. К тому же, мы планируем запустить новое Youtube-шоу, а также провести фотовыставку о жизни украинского хоккея».

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