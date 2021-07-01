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Известно, кто претендует на должность главы IIHF

Рене Фазель осенью покинет должность

Хоккей Хоккей в мире
21:58
Известно, кто претендует на должность главы IIHF
Рене Фазель / Фото: si.com

На должность президента Международной федерации хоккея (IIHF) претендуют пять членов соперта. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

На текуший момент известно, что регистрация кандидатов на должность завершилась 30 июня и до 15 июля IIHF должна их утвердить.

На текущий момент свои кандидатуры выдвинули белорус Сергей Гончаров, немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен и француз Люк Тардифф.

Выборы президента IIHF запланированы на 25 сентября, кога состоится конгресс в Санкт-Петербурге.

Отметим, что швейцарец Рене Фазель руководит IIHF с 1994 года и в сентября покинет свой пост.

Напомним, ранее у Фазеля возник конфликт с мэром Риги из-за флагов Беларуси.

Карен Агабекян
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IIHF Рене Фазель

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