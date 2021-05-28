Канада едва не упустила победу над Казахстаном

Для канадцев виктория стала второй в 5 матчах на ЧМ-2021

Канада обыграла Казахстан / фото - IIHF

На чемпионате мира-2021 в Риге, Латвия, сборная Канада одержала вторую победу на групповом этапе. Канадцы обыграли команду Казахстана и сохранили шансы на попадание в плей-офф мирового форума.

Заключительный период выдался напряженным, потому что команда из Азии смогла отквитать 2 шайбы и могла перевести игру в овертайм.

Казахстан – Канада – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Шайбы забросили:

0:1 Манджапане (Комтуа, Хенрик), 06:03, ГБ

0:2 Пауэр (Манджапане, Браун), 21:01

1:2 Михайлис, 24:30

2:2 Михайлис (Валк, Савицкий), 41:31

2:3 Перфетти (Андерсон-Долан), 47:40

2:4 Браун, 59:57, ПВ

Вратари: Шутов – Кемпер

Канада впервые с 2010 года проиграла 3 матча на чемпионате мира.