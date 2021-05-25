Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 6
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Латвия - Италия 3:0 Окончен
16:15 Словакия - Россия 3:1 Окончен
20:15 Чехия - Беларусь 3:2 Окончен
20:15 Германия - Канада 3:1 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Сент-Луис Блюз - Колорадо Эвеланш 2:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 1:3 Окончен
02:30 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:4 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Великобритания - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Норвегия -:- Запланирован
20:15 Швейцария - Швеция -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:1 Окончен
04:45 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
05:30 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
Хоккей (6 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Россия - Дания -:- Отменен
16:15 Казахстан - Германия -:- Запланирован
16:15 Россия - Дания -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Великобритания -:- Запланирован
20:15 Канада - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован

Канада побила исторический антирекорд. Чем запомнился четвертый день ЧМ-2021

Белорусов требуют исключить, но они набирают очки в матчах с фаворитами
Хоккей Чемпионат мира
13:10
Канада побила исторический антирекорд. Чем запомнился четвертый день ЧМ-2021
Послесловие
Канада впервые за 25 лет проиграла Германии на ЧМ / Фото - IIHF

Четвертый игровой день чемпионата мира-2021 в Риге был омрачен скандалом, не связанным с хоккеем. Сначала экс-президент Эстонии призвал снять с турнира сборную Беларуси, а затем мэр Риги почему-то решил снять белорусский флаг вблизи «Арены-Рига» (хотя государственную символику Республики Беларусь, в отличие от российской, еще не успели запретить на ЧМ). И это на фоне того, что в этот день команде Михаила Захарова предстояло сыграть против Чехии – на следующий день после исторической победы над шведами.

Тем не менее, в этом поединке получилась настоящая битва. Белорусы открыли счет, но затем пропустили дважды подряд. В третьем периоде команда Захарова отыгралась благодаря шайбе Владислава Еременко, но в овертайме первую победу Чехии на турнире принес гол Доминика Кубалика.

Беларусь набрала в матчах против Словакии, Швеции и Чехии четыре очка и сейчас располагается на четвертом месте в группе A.

Сборная России, ожидающая подкрепления из НХЛ, потерпела первое поражение на ЧМ-2021, неожиданно проиграв Словакии – 1:3. В этом матче команда Валерия Брагина вынуждена была обходиться без травмированных Константина Окулова и Михаила Григоренко, а походу матча потеряла еще и Андрея Кузьменко, и с обескровленной атакой забросила только одну шайбу – в середине второго периода Александр Барабанов реализовал большинство.

Словаки за минуту до этого открыли счет в равном составе, а победную шайбу в середине третьего периода Мартин Гернат забросил как раз, когда команда имела численное преимущество.

Словаки не потеряли ни одного очка в первых трех матчах ЧМ-2021 и на данный момент возглавляют группу A.

«Мы понимаем, кто мы и сколько нам пришлось работать, чтобы выйти на эту позицию.

Одна из задач тренеров и менеджмента – постараться построить команду, где все играют друг за друга, уважают друг друга и сохраняют позитив. Мы все еще строим команду, каждый раз много новых игроков.

Знаем, что мы пока играем не за медаль, а за свои жизни. Надеюсь, будем продолжать это делать, это наш фокус», – сказал главный тренер словаков Крэйг Рэмзи после матча.

Турнирное положение в группе A

В группе B неприятно продолжают удивлять канадцы. На этот раз команда Жерара Галлана потерпела поражение в матче против Германии – 1:3. Дважды за весь матч канадцы не реализовали большинство 5 на 3 и впервые в истории потерпели три поражения подряд на старте мирового первенства.

Германия обыграла Канаду на чемпионате мира впервые за 25 лет.

На данный момент Канада идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая Италию только по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Итальянцы, кстати, до последнего бодались с Латвией, проигрывая к концу матча всего лишь 0:1. В начале третьего периода Алекс Петан даже сравнял счет, но его шайба была не засчитана после видеопросмотра.

В концовке латвийцы забросили две шайбы в пустые ворота и победили уверенно по счету – 3:0.

Турнирное положение в группе B

Во вторник, 25 мая, на ЧМ-2021 пройдут четыре матча:

ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция

ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция

ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Канады (хоккей) сборная Беларуси (хоккей) сборная Чехии (хоккей) сборная Латвии (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сборная Чехии одолела команду Беларуси
Сборная Чехии одолела команду Беларуси
Хоккей Чемпионат мира
24 мая 22:35
Экс-президент Эстонии хочет «причинить боль» Лукашенко и призывает снять сборную Беларуси с ЧМ-2021. Что вообще происходит?
Тема дня
Экс-президент Эстонии хочет «причинить боль» Лукашенко и призывает снять сборную Беларуси с ЧМ-2021. Что вообще происходит?
Хоккей Чемпионат мира
24 мая 18:43
В Эстонии просят отстранить сборную Беларуси от чемпионата мира за «государственный терроризм»
В Эстонии просят отстранить сборную Беларуси от чемпионата мира за «государственный терроризм»
Хоккей Чемпионат мира
24 мая 14:55
1
Беларусь и Казахстан творят историю. Чем запомнился третий игровой день ЧМ-2021 по хоккею
Послесловие
Беларусь и Казахстан творят историю. Чем запомнился третий игровой день ЧМ-2021 по хоккею
Хоккей Чемпионат мира
24 мая 13:59
Сборная США разгромила Канаду
Сборная США разгромила Канаду
Хоккей Чемпионат мира
23 мая 22:52
ЧМ-2021. Канада проиграла США второй матч в группе. Как это было
ЧМ-2021. Канада проиграла США второй матч в группе. Как это было
Хоккей Чемпионат мира
23 мая 22:24

Новости: Хоккей

Мэр Риги: «Каждый должен выбрать – жаждущий свободу народ или кровавый диктатор. По просьбе Фазеля снимем флаги IIHF»
Мэр Риги: «Каждый должен выбрать – жаждущий свободу народ или кровавый диктатор. По просьбе Фазеля снимем флаги IIHF»
Чемпионат мира
13:19
Канада побила исторический антирекорд. Чем запомнился четвертый день ЧМ-2021
Послесловие
Канада побила исторический антирекорд. Чем запомнился четвертый день ЧМ-2021
Чемпионат мира
13:10
Фазель – о замене флага Беларуси: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо»
Фазель – о замене флага Беларуси: «Мы отправили письмо мэру Риги. Это неприемлемо»
Чемпионат мира
12:56
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
Чемпионат мира
11:34
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
Чемпионат мира
11:32
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
Чемпионат мира
11:25
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
Чемпионат мира
11:20
Кубок Стэнли. «Виннипег» дожал «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд, «Айлендерс» вновь повели в серии с «Питтсбургом»
Кубок Стэнли. «Виннипег» дожал «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд, «Айлендерс» вновь повели в серии с «Питтсбургом»
НХЛ
09:33
Это фиаско. Канада проиграла 3-й матч кряду на ЧМ-2021
Это фиаско. Канада проиграла 3-й матч кряду на ЧМ-2021
Чемпионат мира
24 мая 22:45
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
18
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55