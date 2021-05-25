Канада побила исторический антирекорд. Чем запомнился четвертый день ЧМ-2021

Белорусов требуют исключить, но они набирают очки в матчах с фаворитами

Послесловие

Канада впервые за 25 лет проиграла Германии на ЧМ / Фото - IIHF

Четвертый игровой день чемпионата мира-2021 в Риге был омрачен скандалом, не связанным с хоккеем. Сначала экс-президент Эстонии призвал снять с турнира сборную Беларуси, а затем мэр Риги почему-то решил снять белорусский флаг вблизи «Арены-Рига» (хотя государственную символику Республики Беларусь, в отличие от российской, еще не успели запретить на ЧМ). И это на фоне того, что в этот день команде Михаила Захарова предстояло сыграть против Чехии – на следующий день после исторической победы над шведами.

Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы Падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі-таму мы яго знялі! #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Тем не менее, в этом поединке получилась настоящая битва. Белорусы открыли счет, но затем пропустили дважды подряд. В третьем периоде команда Захарова отыгралась благодаря шайбе Владислава Еременко, но в овертайме первую победу Чехии на турнире принес гол Доминика Кубалика.

Беларусь набрала в матчах против Словакии, Швеции и Чехии четыре очка и сейчас располагается на четвертом месте в группе A.

Сборная России, ожидающая подкрепления из НХЛ, потерпела первое поражение на ЧМ-2021, неожиданно проиграв Словакии – 1:3. В этом матче команда Валерия Брагина вынуждена была обходиться без травмированных Константина Окулова и Михаила Григоренко, а походу матча потеряла еще и Андрея Кузьменко, и с обескровленной атакой забросила только одну шайбу – в середине второго периода Александр Барабанов реализовал большинство.

Словаки за минуту до этого открыли счет в равном составе, а победную шайбу в середине третьего периода Мартин Гернат забросил как раз, когда команда имела численное преимущество.

Словаки не потеряли ни одного очка в первых трех матчах ЧМ-2021 и на данный момент возглавляют группу A.

«Мы понимаем, кто мы и сколько нам пришлось работать, чтобы выйти на эту позицию. Одна из задач тренеров и менеджмента – постараться построить команду, где все играют друг за друга, уважают друг друга и сохраняют позитив. Мы все еще строим команду, каждый раз много новых игроков. Знаем, что мы пока играем не за медаль, а за свои жизни. Надеюсь, будем продолжать это делать, это наш фокус», – сказал главный тренер словаков Крэйг Рэмзи после матча.

Турнирное положение в группе A

В группе B неприятно продолжают удивлять канадцы. На этот раз команда Жерара Галлана потерпела поражение в матче против Германии – 1:3. Дважды за весь матч канадцы не реализовали большинство 5 на 3 и впервые в истории потерпели три поражения подряд на старте мирового первенства.

Германия обыграла Канаду на чемпионате мира впервые за 25 лет.

На данный момент Канада идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая Италию только по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Итальянцы, кстати, до последнего бодались с Латвией, проигрывая к концу матча всего лишь 0:1. В начале третьего периода Алекс Петан даже сравнял счет, но его шайба была не засчитана после видеопросмотра.

В концовке латвийцы забросили две шайбы в пустые ворота и победили уверенно по счету – 3:0.

Турнирное положение в группе B

Во вторник, 25 мая, на ЧМ-2021 пройдут четыре матча:

ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция

ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция

ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция