Канада стала первым финалистом чемпионата мира

Сборную США ждет матч за бронзу

Канада обыграла США / фото - IIHF

Завершился первый полуфинал чемпионата мира в Риге, Латвия. Сборная Канады уверенно обыграла США и поборется за золотые медали мирового форума против победителя пары Германии и Финляндии.

Канадцы в каждом из периодов отличались в первые 5 минут. Точку в матче победители поставили, забросив шайбу в пустые ворота американцев на последней минуте встречи.

США – Канада 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Шайбы забросили:

0:1 Пирри (Уолкер, Пол), 02:02

1:1 Блэквелл (Воланин, Лабанк), 17:17

1:2 Маджапане (Браун), 24:15

1:3 Маджапане (Браун, Кемпер), 40:46

2:3 Хмелевски (Руни, Мэки), 43:36

2:4 Дэнфорт (п.в., Пол), 59:36

Вратари: Петерсен – Кемпер

Напомним, что канадцы со скрипом вышли из группы, проиграв 3 матча.

За трансляцией второго полуфинала следите на XSPORT 5 июня, начиная с 18:15.