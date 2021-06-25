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Канадский клуб сыграет в финале Кубка Стэнли впервые за последние 10 лет. Последний трофей добыл «Монреаль» еще в 1993 году

Самый титулованный клуб НХЛ может добыть 25-й титул
Хоккей НХЛ
08:04
Канадский клуб сыграет в финале Кубка Стэнли впервые за последние 10 лет. Последний трофей добыл «Монреаль» еще в 1993 году
Фото: twitter.com/canadiensmtl

«Монреаль» выиграл полуфинальную серию у «Вегаса» (4:2, 3:2 ОТ в шестом матче) и стал первым финалистом Кубка Стэнли.

Последний финал «Канадиенс» был еще в 1993 году. После той победы «Монреаля» (4:1 в серии с «Лос-Анджелес»), которая стала 24-й для коллектива, ни один канадский клуб не сумел завоевать трофей. 

В последний раз представитель Канады дошел до финала в 2011 году. Тогда «Ванкувер» проиграл в серии за титул «Бостону» (3:4).

Соперником «Монреаля» станет действующий чемпион Кубка Стэнли «Тампа» или «Айлендерс» (3:3 в серии).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Монреаль Канадиенс Кубок Стэнли

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Новости: Хоккей

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