Канадский клуб сыграет в финале Кубка Стэнли впервые за последние 10 лет. Последний трофей добыл «Монреаль» еще в 1993 году

Самый титулованный клуб НХЛ может добыть 25-й титул

Фото: twitter.com/canadiensmtl

«Монреаль» выиграл полуфинальную серию у «Вегаса» (4:2, 3:2 ОТ в шестом матче) и стал первым финалистом Кубка Стэнли.



Последний финал «Канадиенс» был еще в 1993 году. После той победы «Монреаля» (4:1 в серии с «Лос-Анджелес»), которая стала 24-й для коллектива, ни один канадский клуб не сумел завоевать трофей.

В последний раз представитель Канады дошел до финала в 2011 году. Тогда «Ванкувер» проиграл в серии за титул «Бостону» (3:4).

Соперником «Монреаля» станет действующий чемпион Кубка Стэнли «Тампа» или «Айлендерс» (3:3 в серии).