Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»
Канадцы уступили в матче за золото в 2019 году
09:19
Адам Хенрик / фото - ESPN
Капитан сборной Канады Адам Хенрик поделился эмоциями после финала чемпионата мира против Финляндии. Канадцы в овертайме вырвали волевую победу. Хоккеист отметил подготовку к соперникам и вспомнил о поражении 2019 года.
«К сожалению, в первом периоде получили несколько удалений, но потом у нас было несколько попыток в большинстве, мы смогли его реализовать в концовке, это было очень важно. После первого периода мы успокоились и стали играть гораздо лучше.
Мы знали, что Финляндия играет очень структурно и плотно в обороне, знали, что будет настоящая битва. Вы же видели, они почти ничего не позволяют соперникам. Знали, что надо найти способы забить несколько голов, чтобы выиграть. Когда они ведут в счете, трудно вернуться в игру, они доказывают это из года в год.
Мне и Стечеру было приятно приехать в этом году и взять реванш за поражение в 2019-м (1:3). У меня в голове сидели такие мысли, сегодня очень хотели выиграть».