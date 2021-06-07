Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»

Канадцы уступили в матче за золото в 2019 году
Хоккей Чемпионат мира
09:19
Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»
Адам Хенрик / фото - ESPN

Капитан сборной Канады Адам Хенрик поделился эмоциями после финала чемпионата мира против Финляндии. Канадцы в овертайме вырвали волевую победу. Хоккеист отметил подготовку к соперникам и вспомнил о поражении 2019 года.

«К сожалению, в первом периоде получили несколько удалений, но потом у нас было несколько попыток в большинстве, мы смогли его реализовать в концовке, это было очень важно. После первого периода мы успокоились и стали играть гораздо лучше.

Мы знали, что Финляндия играет очень структурно и плотно в обороне, знали, что будет настоящая битва. Вы же видели, они почти ничего не позволяют соперникам. Знали, что надо найти способы забить несколько голов, чтобы выиграть. Когда они ведут в счете, трудно вернуться в игру, они доказывают это из года в год.

Мне и Стечеру было приятно приехать в этом году и взять реванш за поражение в 2019-м (1:3). У меня в голове сидели такие мысли, сегодня очень хотели выиграть».

Бронзовые медали завоевали хоккеисты из США.  

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Хоккей

Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Чемпионат мира
11:28
Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»
Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»
Чемпионат мира
09:19
Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»
Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»
НХЛ
07:22
Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира
Канада свергла финнов с трона и стала триумфатором чемпионата мира
Чемпионат мира
6 июня 23:10
Сергей Бубка: «Я мечтаю о моменте, когда сборная Украины вернется в большой хоккей и попадет на Олимпиаду»
Сергей Бубка: «Я мечтаю о моменте, когда сборная Украины вернется в большой хоккей и попадет на Олимпиаду»
Сборная Украины
6 июня 22:00
Борис Колесников: «Канада меня действительно впечатлила»
Борис Колесников: «Канада меня действительно впечатлила»
Чемпионат мира
6 июня 21:40
ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
ЧМ-2021. Финал. Финляндия – Канада. Видео трансляция
Чемпионат мира
6 июня 21:13
Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира
Сборная США разгромила Германию в матче за третье место чемпионата мира
Чемпионат мира
6 июня 17:47
Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру
Экс-нападающий «Донбасса» завершил карьеру
Хоккей в Европе
6 июня 16:37
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости