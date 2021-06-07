Капитан сборной Канады Хенрик: «Приятно взять реванш у Финляндии»

Адам Хенрик / фото - ESPN

Капитан сборной Канады Адам Хенрик поделился эмоциями после финала чемпионата мира против Финляндии. Канадцы в овертайме вырвали волевую победу. Хоккеист отметил подготовку к соперникам и вспомнил о поражении 2019 года.

Мы знали, что Финляндия играет очень структурно и плотно в обороне, знали, что будет настоящая битва. Вы же видели, они почти ничего не позволяют соперникам. Знали, что надо найти способы забить несколько голов, чтобы выиграть. Когда они ведут в счете, трудно вернуться в игру, они доказывают это из года в год.

Мне и Стечеру было приятно приехать в этом году и взять реванш за поражение в 2019-м (1:3). У меня в голове сидели такие мысли, сегодня очень хотели выиграть».