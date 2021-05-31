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Норвегия одержала волевую победу над Казахстаном
Казахстанцы все равно вышли в плей-офф
22:27
Норвежцы обыграли Казахстан / фото - IIHF
На чемпионате мира в Риге, Латвия, сборная Казахстана не смогла удержать победу над командой Норвегии. Скандинавы проиграли первый период, но затем забросили 3 шайбы в ворота соперников.
Команда из Азии, несмотря на поражение, сохранила шансы на попадание в плей-офф.
Норвегия – Казахстан – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Шайбы забросили:
0:1 Шевченко (Сведберг), 16:00
1:1 Ольсен (Треттенес, Холес), 27:57, ГБ
2:1 Эспеланн (Треттенес, Ольсен), 41:08
3:1 М. Олимб (К. Олимб), 59:00
Вратари: Хеукеланн – Бояркин
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