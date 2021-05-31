Норвегия одержала волевую победу над Казахстаном

Казахстанцы все равно вышли в плей-офф

Норвежцы обыграли Казахстан / фото - IIHF

На чемпионате мира в Риге, Латвия, сборная Казахстана не смогла удержать победу над командой Норвегии. Скандинавы проиграли первый период, но затем забросили 3 шайбы в ворота соперников.

Команда из Азии, несмотря на поражение, сохранила шансы на попадание в плей-офф.

Норвегия – Казахстан – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайбы забросили:

0:1 Шевченко (Сведберг), 16:00

1:1 Ольсен (Треттенес, Холес), 27:57, ГБ

2:1 Эспеланн (Треттенес, Ольсен), 41:08

3:1 М. Олимб (К. Олимб), 59:00

Вратари: Хеукеланн – Бояркин

Ранее США одержали очередную победу, обыграв Германию.