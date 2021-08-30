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Харьков будет представлен в предстоящем сезоне УХЛ

«Рулав Одд» заявился на следующий сезон чемпионата Украины
Хоккей УХЛ
17:02
Харьков будет представлен в предстоящем сезоне УХЛ
Эмблема Рулав Одд / Фото: facebook.com/RulavOddr

«Рулав Одд» из Харькова на своей странице в Facebook объявил о подаче заявки в УХЛ на сезон-2021/22:

Теперь официально.

Дорогие наши болельщики. ХК «Рулав Одд» подал заявку на участие в чемпионат УХЛ. Для нас огромная честь защищать честь легендарного Харьковского региона. Ждем вас на льду Ice Hall в г. Харьков. 

Напомним, что в предстоящем чемпионате Украины выступят также «Донбасс», «Сокол», «Кременчуг», «Краматорск», «Мариуполь», «Днепр» и «Белый Барс».

Олег Шумейко-младший
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Рулав Одд

Комментарии 1

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30 августа 2021г. 17:41
Ещё бы понять,что изображено на лого команды.И кто это вообще:)
Ну,и замечательно!
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