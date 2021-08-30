Харьков будет представлен в предстоящем сезоне УХЛ

«Рулав Одд» заявился на следующий сезон чемпионата Украины

Эмблема Рулав Одд / Фото: facebook.com/RulavOddr

«Рулав Одд» из Харькова на своей странице в Facebook объявил о подаче заявки в УХЛ на сезон-2021/22:



Теперь официально . Дорогие наши болельщики. ХК «Рулав Одд» подал заявку на участие в чемпионат УХЛ. Для нас огромная честь защищать честь легендарного Харьковского региона. Ждем вас на льду Ice Hall в г. Харьков.

Напомним, что в предстоящем чемпионате Украины выступят также «Донбасс», «Сокол», «Кременчуг», «Краматорск», «Мариуполь», «Днепр» и «Белый Барс».