Хеффернаны и Фолтин нашли новый клуб в Чехии

Ранее хоккеисты играли за «Ледяных Волков»

Братья Хеффернаны / Фото: УХЛ

Бывший канадские легионеры «Ледяных Волков» Кайл и Шейн Хеффернаны и защитник Михаэль Фолтин перешли в «Кадан», играющий во втором дивизионе чемпионата Чехии.



Шейн Хеффернан в прошлом сезоне провел 28 матча, набрав 27 (13+14) очков. Кайл пополнил состав команды позже, и провел всего 11 матчей, набрав 11 (4+7) очков.

Фолтин провел в сезоне УХЛ 25 матчей, набрав 3 (1+2) очка. Также Фолтин записал в свой актив 148 штрафных минут и занял первое место среди всех игроков лиги по этому показателю.