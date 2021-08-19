Виктор Андрущенко стал игроком «Сокола»

Всю профессиональную карьеру защитник провел в Беларуси

Виктор Андрущенко / фото - Facebook

35-летний воспитанник киевского хоккея Виктор Андрущенко, который на протяжении всей карьеры выступал в Беларуси, стал игроком «Сокола». Контракт с «Соколом» Виктор подписал незадолго до выезда команды на сбор в Беларусь.

Андрущенко в Украине выступал лишь на юношеском уровне и в 2002 году успел сыграть, как представитель клуба «Киев» в составе юношеской сборной нашей страны на чемпионате мира (8 матчей, 1+3). Продолжил Виктор выступать за украинские сборные U18 и U20 уже и после того, как в 2002-ом перебрался в московскую молодежную команду «МГУ-пингвины», а также в первые два года как представитель белорусского «Химволокна» из Могилева в 2004-2005-ом.

С 2006-го Андрущенко за Украину уже не играл и спустя два года начал выступать за сборную Беларуси, за которую провел 24 матча, забросил 4 шайбы и отдал 4 результативных передачи.

В Могилеве Андрущенко провел львиную долю карьеры. Ее пиком стал переход в минское «Динамо» и выступления в КХЛ в 2008-2009-ом. Виктор провел во второй по силе лиге мира 59 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 11 асистов.

Кроме того, Андрущенко выступал за другие белорусские клубы - минский «Керамин», «Шахтер» из Солегорска, «Неман» из Гродно. В составе «Немана» в сезоне-2013/2014 и в составе «Шахтера» в 2014/2015-м Виктор дважды становился чемпионом Беларуси. Также во втором победном чемпионате его признали лучшим нападающим турнира.

В двух предыдущих сезонах Виктор опять представлял «Могилев». В сезоне-20120/2021 он провел за клуб в чемпионате и Кубке Беларуси 49 матчей, забросил 10 шайб и отдал 8 асистов.

Отметим, что перед подписанием контракта с «Соколом» Андрущенко вернул себе гражданство Украины. Напомним, «Сокол» проведет контрольный матч с клубом из Беларуси.

