Клубы УХЛ обратились в Международную федерацию хоккея

Они возмущены несправедливым наказанием для игрока «Кременчуга» Андрея Денискина

Андрей Денискин / Фото - УХЛ

26 сентября 2021 года произошла возмутительная ситуация для украинского и всего мирового спорта. Во время матча Украинской хоккейной лиги «Кременчуг» – «Донбасс» игрок команды «Кременчуг» Андрей Денискин совершил расистские проявления по отношению к игроку команды «Донбасс» Джейлену Смереку.

Данные расистские действия осудила вся хоккейная общественность, в том числе и Международная федерация хоккея, заявив следующее:

«IIHF самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение».

Вместе с тем, 28 сентября 2021 года Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины, ссылаясь на нормы Дисциплинарного кодекса ФХУ, принял решение о применении в Андрею Денискину по сути символического наказания – обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную на 10 матчей, которую можно заменить денежной компенсацией в размере 50 000 грн.

Как стало известно XSPORT, хоккейные клубы «Белый Барс», «Краматорск» и «Мариуполь» поддержали ХК «Донбасс» и направили совместное письмо в Международную федерацию хоккея с просьбой проведения объективного расследования и принятия нового решения о запрете хоккеисту Андрею Денискину участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой IIHF.

Клубы-участники УХЛ требует справедливого наказания для игрока «Кременчуга» Андрея Денискина.