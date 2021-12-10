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Кочетков: «Альтаиру» будет тяжеловато, потому что это уже более взрослый хоккей»

Играющий тренер дружковской команды – о дебюте в хоккейной Суперлиге
Хоккей Хоккейная Суперлига
09:33
Кочетков: «Альтаиру» будет тяжеловато, потому что это уже более взрослый хоккей»
Денис Кочетков / Фото - hcdonbass.com
Опытный форвард, а ныне новоиспеченный играющий тренер «Альтаира» Денис Кочетков прокомментировал свое назначение на должность наставника команды, а также поделился мнением относительно дебюта дружковского коллектива в хоккейной Суперлиге Париматч.

«Поступило такое предложение, приехать играющим тренером в команду, помочь молодым хоккеистам. Решилось все очень быстро, я сразу дал согласие возглавить «Альтаир».


«Знаю, что 6 команд участвуют в Суперлиге, примерно, две команды с молодыми составами, а остальные уже участвовали в УХЛ. Знаю некоторых ребят. Представление о чемпионате уже имею, остальное уже увидим на льду».


«Что касается первой игры с «Белым Барсом», то у них команда постарше, опытнее. Думаю, что нашим ребятам будет тяжеловато, потому что это уже более взрослый хоккей. Я надеюсь, что не потеряется никто, все сыграют правильно».


Напомним, 10 декабря «Белый Барс» на домашней арене сыграет с «Альтаиром» в рамках 1-го тура хоккейной Суперлиги Париматч.

Трансляцию матча можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала XSPORT, а также на нашем сайте. Начало – в 18:45.
Владимир Кириченко
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