Гретцки объявил об уходе из «Эдмонтона»
Коллекционную карточку Гретцки продали за рекордную для хоккея сумму
Предыдущий рекорд также принадлежал легендарному форварду
Уэйн Гретцки / Фото: Christopher Katsarov / The Canadian Press
Коллекционная карточка с изображением легендарного форварда Уэйна Гретцки компании O-Pee-Chee была продана на аукционе Heritage Auctions. Покупатель заплатил за карточку 3,75 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Это – новый рекорд за карточку хоккейного игрока. Предыдущий максимальный результат составлял 1,29 миллиона долларов, который также принадлежал Гретцки.
Гретцки – лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ. Он в 1487 матчах набрал 2857 очков (894 + 1963).
Напомним, что после вылета «Эдмонтона» от «Виннипега» в первом раунде Кубка Стэнли Гретцки покинул должность вице-президента клуба.
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