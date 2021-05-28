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Коллекционную карточку Гретцки продали за рекордную для хоккея сумму

Предыдущий рекорд также принадлежал легендарному форварду
Хоккей НХЛ
11:14
Коллекционную карточку Гретцки продали за рекордную для хоккея сумму
Уэйн Гретцки / Фото: Christopher Katsarov / The Canadian Press

Коллекционная карточка с изображением легендарного форварда Уэйна Гретцки компании O-Pee-Chee была продана на аукционе Heritage Auctions. Покупатель заплатил за карточку 3,75 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Это – новый рекорд за карточку хоккейного игрока. Предыдущий максимальный результат составлял 1,29 миллиона долларов, который также принадлежал Гретцки.

Гретцки – лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ. Он в 1487 матчах набрал 2857 очков (894 + 1963).

Напомним, что после вылета «Эдмонтона» от «Виннипега» в первом раунде Кубка Стэнли Гретцки покинул должность вице-президента клуба.

Олег Шумейко-младший
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