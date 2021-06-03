«Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, «Айлендерс» в овертайме сравняли счет в серии с «Бостоном»
«Колорадо» в овертайме победил «Вегас», «Монреаль» на победной волне выиграл у «Виннипега»
«Канадиэнс» повели в своей серии
Фото: Монреаль
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд.
«Виннипег» – «Монреаль» 3:5 (1:3, 0:0, 2:2) Счет в серии 0:1
Шайбы:
0:1 Котканиеми (Питри, Густафссон) 03:30
0:2 Стаал (Перри, Эдмундсон) 05:10
1:2 Лаури 11:52 ГМ
1:3 Судзуки (Кофилд, Эдмундсон) 17:14
2:3 Форборт (Дюбуа, Моррисси) 49:22
2:4 Галлахер (Уэбер, Питри) 51:04 ГБ
3:4 Коннор (Элерс, Пионк) 58:18 ГБ
3:5 Эванс (Тоффоли, Стаал) 59:03 ПВ
Вратари: Хеллибак – Прайс
«Колорадо» – «Вегас» 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Счет в серии 2:0
Шайбы:
1:0 Саад (Грейвс, Жирар), 3:39
1:1 Мартинес (Теодор, Пачиоретти), 9:32 ГБ
2:1 Джост (Тэйвс, Жирар), 17:08 ГБ
2:2 Смит (Теодор, Маршессо), 30:28
3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон), 62:07 ГБ
Вратари: Грубауэр – Флери
Комментарии 0