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«Колорадо» в овертайме победил «Вегас», «Монреаль» на победной волне выиграл у «Виннипега»

«Канадиэнс» повели в своей серии

Хоккей НХЛ
08:48
«Колорадо» в овертайме победил «Вегас», «Монреаль» на победной волне выиграл у «Виннипега»
Фото: Монреаль

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд.

«Виннипег» – «Монреаль» 3:5 (1:3, 0:0, 2:2) Счет в серии 0:1

Шайбы:

0:1 Котканиеми (Питри, Густафссон) 03:30

0:2 Стаал (Перри, Эдмундсон) 05:10

1:2 Лаури 11:52 ГМ

1:3 Судзуки (Кофилд, Эдмундсон) 17:14

2:3 Форборт (Дюбуа, Моррисси) 49:22

2:4 Галлахер (Уэбер, Питри) 51:04 ГБ

3:4 Коннор (Элерс, Пионк) 58:18 ГБ

3:5 Эванс (Тоффоли, Стаал) 59:03 ПВ

Вратари: Хеллибак – Прайс


«Колорадо» – «Вегас» 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Счет в серии 2:0

Шайбы:

1:0 Саад (Грейвс, Жирар), 3:39

1:1 Мартинес (Теодор, Пачиоретти), 9:32 ГБ

2:1 Джост (Тэйвс, Жирар), 17:08 ГБ

2:2 Смит (Теодор, Маршессо), 30:28

3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон), 62:07 ГБ

Вратари: Грубауэр – Флери


Карен Агабекян
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Теги

Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс Виннипег Джетс

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