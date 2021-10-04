Евгений Колычев: «Со мной свели счеты именно потому, что я публично отреагировал на проявление расизма в Лиге»

Бывший генеральный директор УХЛ дал большое интервью о решении ФХУ сместить его с должности

Интервью

Евгений Колычев

30 сентября стало известно об увольнении Евгения Колычева с поста генерального директора Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Соответствующая новость появилась на официальном сайте Федерации хоккея Украины (ФХУ), одновременно информируя о том, что с 1 октября эту должность займет Дмитрий Христич, ранее возглавлявший дисциплинарный комитет ФХУ.

Колычев проработал на посту генерального директора УХЛ всего месяц и уверен, что причина его увольнения кроется отнюдь не в формальных поводах, представленных ФХУ, а в его реакции на недавний эпизод проявления расизма в украинском хоккее.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью XSPORT.ua.

Про увольнение

«Вопроса о выражении недоверия и увольнения меня, как руководителя УХЛ, вообще не было в повестке дня общего собрания участников УХЛ. Данный вопрос, в нарушение норм Закона и Устава УХЛ, внес представитель ФХУ прямо во время собрания без предварительного уведомления об этом других участников, не дав им время и возможность изучить вопрос и сформировать по нему свое мнение. Тем более, что на данном собрании присутствовало лишь 2 из 5 учредителей УХЛ».

Непредставление в полном объеме партнеров и спонсоров хоккейных клубов и Федерации

«Убежден, что абсолютно всем здравомыслящим людям понятно, что за один месяц работы невозможно найти титульного спонсора чемпионата, готового здесь и сейчас давать деньги для проведения соревнований. Работа велась, но на совещании у меня, как у генерального менеджера Лиги, об этом просто забыли спросить. На финальной стадии были переговоры с рядом компаний в трех категориях: машинное масло, изготовление шин, а также алкогольные напитки. Более того, на старте сезоне Лига закрыла большинство финансовых вопросов, которые клубам обещала покрыть сама Федерация. Это в своем решении ФХУ, увы, забыла упомянуть. Что касается непосредственных проявлений [рекламы] – Федерация хоккея Украины так и не соизволила предоставить перечень мест, где она хотела бы размещаться, а также список своих партнеров. А макеты бортов по квоте ФХУ были показаны за сутки (!) до первой игры. Дальше у команд начались серии домашних игр, и на выходе мы получили ситуацию, когда клубы не успели поменять рекламу на бортах до старта сезона, ведь полный монтаж занимает не менее двух ночей (днем арены заняты под тренировочный процесс)».

О трансляции матчей чемпионата Украины сезона-2021/2022 годов и необеспечение оплаты судейства во время матчей чемпионата Украины сезона-2021/2022 годов

«Лично для меня этот пункт вообще непонятен. Летом, до того, как Лига и ФХУ нашли компромисс, сама Федерация обещала клубам оплату судейства и трансляций, а также отмену взносов. Хотя всем понятно, что изначально это было рычагом давления на клубы в конфликте между ФХУ и УХЛ. В дальнейшем, чтобы снять финансовую нагрузку с клубов, эти условия остались и тогда, когда было принято решение о совместном проведении чемпионата. Взносы в этом сезоне клубы не платили, что существенно помогло командам в формировании бюджета на новый сезон. Более того, судейство также было включено в бюджет УХЛ, и эта статья расходов запланирована на сентябрь. Никакого документального подтверждения о задолженности судей на момент моего увольнения не было. Это чистой воды манипуляция.



Вопрос с трансляциями стал ребром аккурат перед началом сезона, когда с одной стороны транслятор, а с другой клубы стали задавать вопрос: «А за чей же счет матчи будут уходить в прямой эфир?». До последнего это обещала сделать Федерация из своего бюджета, однако на момент старта сезона ФХУ отказалась от своих слов, и сегодня трансляции оплачивают клубы. За что им огромная благодарность от всех хоккейных поклонников. Тем не менее, что бы не писала Федерация, – сезон начался без задоринки. Все матчи, начиная с первого тура, были в эфире. Каждый матч обслуживала бригада из 4 судей».

Воспрепятствование переговорам с потенциальным титульным партнером ООО «УХЛ», в результате чего с ним не был заключен договор о сотрудничестве.

«К исполнению своих должностных обязанностей я приступил только 1 сентября 2021 года, когда состав участников чемпионата не был определен окончательно. Фактически договоры об участии в чемпионате клубы подписали только 12-15 сентября – непосредственно перед стартом чемпионата. И только после этого клубы формально дали свое согласие на размещение рекламы потенциальных спонсоров УХЛ на своих аренах. При этом, некоторые клубы вели и по-прежнему ведут переговоры с букмекерскими компаниями о привлечении их в качестве своих титульных спонсоров, и тут возникает конфликтная ситуация в плане пересечения компаний по товарной категории. При таких обстоятельствах и во избежание конфликтов с клубами, заключение договора УХЛ со своим потенциальным букмекерским титульным спонсором было невозможным».

Непринятие превентивных мер относительно многочисленных нарушений регламентов соревнований чемпионата Украины сезона-2021/2022 годов

«Наверное, написав слово «многочисленных», ФХУ хотела добавить веса этому пункту. Однако, лично я, да и вся общественность, так и не поняли, о каких конкретно нарушениях говорит Федерация. Если нарушений было так много, то почему до этого ФХУ молчала? Стоит упомянуть, что дисциплинарный кодекс, по которому Федерация хоккея Украины вынесла наказание Андрею Денискину, был опубликован за пару часов до объявления решения. Интересная ситуация и по регламентам чемпионата. Все документы были отправлены в срок, однако обратно мы не получили подписанные копии. В свою очередь, уже после начала чемпионата, ФХУ без какого либо уведомления опубликовала их на своем сайте, и то не в полном объеме. Соответственно, мы не понимаем, выполняет ли Федерация в принципе свои обязательства, среди которых есть и согласование регламентов чемпионатов с Министерством молодежи и спорта Украины».

Распространение ложной информации, дискредитирующей имидж украинского хоккея в целом