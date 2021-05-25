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Команда Казахстана всухую уступила сборной США
Сборная Казахстана потерпела первое поражение на чемпионата мира
18:35
Команда Казахстана всухую уступила сборной США / фото - gazeta.ru
Сборная США переиграла команду Казахстана со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.
Американцы одержали вторую победу подряд на турнире. Для сборной Казахстана это поражение стало первым на чемпионате мира-2021.
США – Казахстан 3:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Шайбы забросили:
1:0 Кленденинг (Мур, Робертсон), 06:57
2:0 Мур (Джонс), 21:33
3:0 Друри (Донато, Теннисон), 41:58
Вратари: Питерсен – Бояркин
Сборная Казахстана победила команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира.