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Команда Казахстана всухую уступила сборной США

Сборная Казахстана потерпела первое поражение на чемпионата мира
Хоккей Чемпионат мира
18:35
Команда Казахстана всухую уступила сборной США
Команда Казахстана всухую уступила сборной США / фото - gazeta.ru

Сборная США переиграла команду Казахстана со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге.

Американцы одержали вторую победу подряд на турнире. Для сборной Казахстана это поражение стало первым на чемпионате мира-2021.

США – Казахстан 3:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайбы забросили:

1:0 Кленденинг (Мур, Робертсон), 06:57

2:0 Мур (Джонс), 21:33

3:0 Друри (Донато, Теннисон), 41:58

Вратари: Питерсен – Бояркин

Сборная Казахстана победила команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Казахстана (хоккей) сборная США (хоккей)

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