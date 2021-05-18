Константин Буценко: «УХЛ проводит соревнования уже пятый сезон. Видно, что игроки растут»

Константин Буценко/Фото: официальный сайт УХЛ

Директор и главный тренер ХК «Белый Барс» Константин Буценко оценил минувший сезон УХЛ для своего клуба, прокомментировал желание ФХУ отобрать у УХЛ право проводить взрослый чемпионат Украины, а также высказал свое видение формата функционирования молодежного хоккея в нашей стране.

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Также травму получил Никита Лесников, на которого мы надеялись в сезоне, но травмы ему помешали. Поэтому, когда выпадают игроки, на которых рассчитываешь и планируешь строить пятерки, то естественно это очень плохо.

У нашего президента Константина Алексеевича Ефименко принципиальная позиция, чтобы наш клуб представляли украинцы, а также, чтобы клуб готовил своих ребят. В перспективе мы на это и рассчитываем. Да, скорее всего, нам понадобится несколько «поигравших» игроков, которые смогут вести за собой молодежь.

Я обширно затронул тему проблемы составы, но я считаю, что мы заработали свои очки кровью и потом. Отмечу, что мы никогда не смотрим, кто идет за нами, мы всегда смотрим на соперника, который впереди нас. До Нового года мы отставали от «Мариуполя» на восемь очков, потом нам удалось это отставание сократить и обойти их на одно очко. Спасибо ребятам за такую работу.

В той игре, когда мы обошли «Мариуполь» на одно очко у нас серьезную травму получил Денис Бородай. У него был перелом ноги. Да, он молодой игрок, но он себя зарекомендовал, как связующий. После этого он выпал, а у нас рассыпалось звено. Поэтому вот эти проблемы травм нам не позволили удержать шестое место. В дальнейшем проблемы травм не позволили нам обойти «Мариуполь» в турнирной таблице.

Однако я благодарен ребятам за то, что мы попали в плей-офф. Там мы встретились с очень серьезной командой, которую просто так не пройдешь. К плей-офф восстановился Денис Бородай, который практически после гипса сразу вышел на лед и помогал команде как мог. Тем не менее, я считаю, что сезон прошел удачно, и мы решили основную задачу.

Если в целом говорить о сезоне, то он был очень хорошего уровня. Все команды демонстрировали достойный уровень. В этом сезоне в командах были очень сильные легионеры. Отметил бы еще и сами игры, которые были отличными по качеству игры и накалу страстей.