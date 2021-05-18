Константин Буценко: «УХЛ проводит соревнования уже пятый сезон. Видно, что игроки растут»
Директор и главный тренер ХК «Белый Барс» Константин Буценко оценил минувший сезон УХЛ для своего клуба, прокомментировал желание ФХУ отобрать у УХЛ право проводить взрослый чемпионат Украины, а также высказал свое видение формата функционирования молодежного хоккея в нашей стране.
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- Константин Леонидович, как оцените сезон для «Белого Барса»?
- Я считаю, что для нашей команды прошедший сезон был удачным. Я не буду говорить, что у нас молодой состав или мы были слабее кого-то, нет. У нас есть заявка на матч, с которой мы выходим на лед. У нас в команде практически сразу пошли серьезные травмы среди основных игроков. Сережа Бабинец, который перенес очень серьезную операцию и восстановился до Нового года. Я считаю, что он настоящий герой. После нового года Сергей присоединился к команде и очень сильно помог. Он тот игрок, на котором мы планировали построить игру, но он у нас в начале сезона выпал. Мы пытались найти такого игрока, который мог бы его заменить, но нам не удалось. Поэтому нам пришлось работать с теми ребятами, которые у нас были.
Также травму получил Никита Лесников, на которого мы надеялись в сезоне, но травмы ему помешали. Поэтому, когда выпадают игроки, на которых рассчитываешь и планируешь строить пятерки, то естественно это очень плохо.
У нашего президента Константина Алексеевича Ефименко принципиальная позиция, чтобы наш клуб представляли украинцы, а также, чтобы клуб готовил своих ребят. В перспективе мы на это и рассчитываем. Да, скорее всего, нам понадобится несколько «поигравших» игроков, которые смогут вести за собой молодежь.
Я обширно затронул тему проблемы составы, но я считаю, что мы заработали свои очки кровью и потом. Отмечу, что мы никогда не смотрим, кто идет за нами, мы всегда смотрим на соперника, который впереди нас. До Нового года мы отставали от «Мариуполя» на восемь очков, потом нам удалось это отставание сократить и обойти их на одно очко. Спасибо ребятам за такую работу.
В той игре, когда мы обошли «Мариуполь» на одно очко у нас серьезную травму получил Денис Бородай. У него был перелом ноги. Да, он молодой игрок, но он себя зарекомендовал, как связующий. После этого он выпал, а у нас рассыпалось звено. Поэтому вот эти проблемы травм нам не позволили удержать шестое место. В дальнейшем проблемы травм не позволили нам обойти «Мариуполь» в турнирной таблице.
Однако я благодарен ребятам за то, что мы попали в плей-офф. Там мы встретились с очень серьезной командой, которую просто так не пройдешь. К плей-офф восстановился Денис Бородай, который практически после гипса сразу вышел на лед и помогал команде как мог. Тем не менее, я считаю, что сезон прошел удачно, и мы решили основную задачу.
Если в целом говорить о сезоне, то он был очень хорошего уровня. Все команды демонстрировали достойный уровень. В этом сезоне в командах были очень сильные легионеры. Отметил бы еще и сами игры, которые были отличными по качеству игры и накалу страстей.
- Вы были на юношеском турнире Junior Hockey Cup, что можете сказать о нем и играх двух команд «Белого Барса»?
- У нас было там две команды. Одна из них номинально находится под первой командой. Можно сказать, что там играет ближайший наш резерв. В основном она состояла из игроков 2004 и 2005 годов, а также по регламенту можно было усилиться двумя игроками 2003 года. Также была у нас еще там команда 2005/2006 года. Вот эти ребята четыре года подряд становились чемпионами, а в этом году в призеры не попала.
Я считаю, что это хорошие ребята, с которыми можно работать, а также с которым мы будем работать. Возраст для перехода из детского в юношеский хоккей, а потом и в молодежный является одним из самых сложных. Молодые спортсмены оканчивают школу и им нужно определяться, какую роль они будут выбирать в жизни. Наша позиция предоставить все возможности нашего клуба для того, чтобы ребята остались в хоккее, но при этом с учебой. У нас учеба на первом месте, мы в этом прекрасно понимаем родителей, а также уважаем их выбор. Мы хотим нашими клубными действиями сделать все возможное, чтобы ребята совмещали как учебу, так и хоккей. А дальше ребята станут взрослее, родители увидят, как мы работаем с их детьми.
На турнире я просматривал ближайший резерв для юношеской сборной. Вы прекрасно знаете, что я являюсь помощником главного тренера молодежной и юношеской сборных Украины. Я с уверенностью могу сказать, что у нас хорошие ребята в этом возрасте. Некоторые уже даже заиграны за клубы в Украинской хоккейной лиге. Однако этим ребятам нужны очень сильные соревнования. Я думаю, что им необходима молодежная лига, которая не должна ограничиваться пятью или десятью играми. В этом возрасте нужно играть и много работать с ребятами. Я считаю, что такая лига должна проводить не менее 40 матчей в сезоне и плюс игры в плей-офф. Также, на мой взгляд, в такой лиге должны играть 90% украинцев для этого возраста. Это даст серьезную подпитку клубам в плане резерва. 10% – это легионеры, которые должны давать подпитку молодым украинцам и повышать конкуренцию в команде.
- Есть план, когда соберется первая команда?
- У нас была встреча с президентом клуба, который дал подтверждение того, что команда примет участие в Украинской хоккейной лиге, а также дал ориентир, какой должна быть команда в новом сезоне. На данный момент мы с тренерским штабом работаем над этим. Сейчас мы должны посмотреть, что у нас есть внутри клуба, я на счет усиления. Потому что ежегодные «маневры» из клуба, к примеру, в прошлом году ушло 12 человек, а в позапрошлом – 10. Мы понимаем, что ребята выросли, и они хотят играть. Мы до первого июня предоставим президенту клуба наше видение на следующий сезон. Окончательное решение будет принимать Константин Алексеевич.
- Что вы можете сказать о споре ФХУ с УХЛ?
- Все, что происходит, должно происходить только в рамках закона. Если в Украинской хоккейной лиге есть договор на проведение чемпионата 2021/22, то он должен соблюдаться. Я только за рамки закона.
Должны понимать, что все другие действия пойдут только на вред украинскому хоккею, который только начал оживать. Украинская хоккейная лига проводит соревнования уже пятый сезон. Видно, что игроки растут. Мы хотим, чтобы это продолжалось.
- Сборная Украины провела два матча в товарищеском турнире (интервью записывалось 17-го мая – прим.). Что скажите об играх национальной команды?
- Я со многими ребятами знаком. Также в сборной есть не только взрослые ребята, как Сергей Бабинец или Роман Благой, а еще Артем Гребеник и Денис Бородай, кстати, его я поздравляю с тем, что он стал лучшим игроком матча в составе нашей команды. Также поздравляю Михаила Симчука с таким же достижением.
Если говорить об игре, то игра понравилась – как первая, так и вторая. У нас очень сильный вратарь Артур Оганджанян. В целом, мы хотим, чтобы украинский хоккей развивался, а ребята двигались вперед.
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