Константин Колесников – новый президент ХК «Донбасс»

Борис Колесников заявил о сложении полномочий президента клуба

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В конце мая состоялся первый съезд политической партии «Украина – наш дом», на котором Бориса Колесникова избрали лидером партии. В связи с дальнейшей активной политической деятельностью, Борис Викторович покинул пост президента хоккейного клуба «Донбасс».

Новым президентом донецкого клуба стал Константин Колесников. Функционер является главой наблюдательного совета «АПК-Инвест», а также хоккейного клуба «Донбасс».

Также Борис Колесников покинул пост вице-президента «Шахтера».