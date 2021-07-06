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«Краматорск» подписал форварда с опытом выступлений в США и Канаде

19-летний Кобыльник продолжит карьеру в УХЛ
Хоккей УХЛ
10:53
«Краматорск» подписал форварда с опытом выступлений в США и Канаде
Дмитрий Кобыльник / Фото: uhl.ua

19-летний форвард Дмитрий Кобыльник продолжит карьеру в «Краматорске».

Краматорчанин начинал свою карьеру в Украине – в сезоне 2016/17 нападающий стал чемпионом Украины U-16 в составе «Галицких Львов», в следующем году хоккеист выступал в составе «Приднепровки», а в сезоне 2018/19 Кобыльник стал серебряным призером чемпионата Украины U-19 вместе с «Динамо» из Днепра. 

В сезоне 2018/19 нападающий уехал заграницей – украинец выступал в чешких «Орлах Зноймо» в ICEJL. А в следующем году Кобыльник пересек Атлантический океан и успел сыграть в WSHL и USPHL Premier.

Напомним, что «Краматорск» возглавил Олег Тымченко.

Источник: uhl.ua Олег Шумейко-младший
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