«Краматорск» подписал форварда с опытом выступлений в США и Канаде

19-летний Кобыльник продолжит карьеру в УХЛ

Дмитрий Кобыльник / Фото: uhl.ua

19-летний форвард Дмитрий Кобыльник продолжит карьеру в «Краматорске».



Краматорчанин начинал свою карьеру в Украине – в сезоне 2016/17 нападающий стал чемпионом Украины U-16 в составе «Галицких Львов», в следующем году хоккеист выступал в составе «Приднепровки», а в сезоне 2018/19 Кобыльник стал серебряным призером чемпионата Украины U-19 вместе с «Динамо» из Днепра.

В сезоне 2018/19 нападающий уехал заграницей – украинец выступал в чешких «Орлах Зноймо» в ICEJL. А в следующем году Кобыльник пересек Атлантический океан и успел сыграть в WSHL и USPHL Premier.

Напомним, что «Краматорск» возглавил Олег Тымченко.