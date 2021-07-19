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«Краматорск» продлил контракт с трехкратным чемпионом Украины

Павел Таран еще на сезон останется в команде Олега Тимченко
Хоккей УХЛ
11:47
«Краматорск» продлил контракт с трехкратным чемпионом Украины
Павел Таран / Фото: УХЛ

«Краматорск» объявил о продлении контракта с защитником Павлом Тараном.

В прошлом сезоне за «горожан» Таран сыграл в 35 поединках и заработал 7 (1+6) очков при 72 штрафных минутах.

Игрок является трехкратным чемпионом Украины, а в сезоне 2018/19 стал лучшим снайпером УХЛ среди защитников.

Напомним, новым главным тренером «Краматорска» стал Олег Тимченко.

Кто куда? Все переходы игроков в клубах УХЛ.

Сергей Остапенко
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Теги

Павел Таран ХК Краматорск

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