Крикунов – о замене флага Беларуси в Риге: «Двойные стандарты. Американцы хватают наших, везут в США, сажают в тюрьму, но все молчат»

Бывший главный тренер сборной России – об инциденте с флагом Беларуси

Владимир Крикунов / фото - Getty Images

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о том, что в Риге, где проходит чемпионат мира-2021, флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый.

Как отреагировали на инцидент с флагом Беларуси?

«Ну это вообще глупость. У нас чемпионат мира по хоккею. Как с ним связаны все эти политические истории? Зачем вы полезли в хоккей? Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский, что бы они ни делали и чего бы тут ни говорили. Зачем сюда приплетать политику? Все время тащат ее в спорт. Сначала с отъемом чемпионата мира у Минска, теперь с флагом. Пусть команды играют в хоккей, и не надо в это лезть. Как и в случае с Россией, вынужденной играть с непонятной символикой на груди».

Это будет продолжаться и дальше?

«Уже всю политику затащили в спорт. Я не знаю, скоро нам будут диктовать, какими шнурками ботинки завязывать. К ним тоже докопаются. Сейчас ведь лезут по всем мелочам. Да, есть история с этим самолетом. Как я понимаю, там идет борьба за власть. Но каждый имеет право за нее бороться. Американцы вот хватают наших из другой страны, везут в США и сажают в тюрьму. И что? Все молчат и слова не скажут. Поэтому что тут говорить? Кругом двойные стандарты. Не знаю, что еще сказать. Детский лепет какой-то. Ну сняли вы флаг. Что дальше? Вы-то чем лучше? Пусть команды играют. Хороший ведь, интересный чемпионат. Канада проигрывает, Швеция, Чехия. И Россия тоже. Когда такое было? И сами матчи интересные, с хорошей борьбой. Я лично это с удовольствием смотрю. Чего и зрителям советую, но некоторые чиновники занимаются не пойми чем».

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