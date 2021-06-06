Кубок Стэнли. «Айлендерс» добились паритета с «Бостоном», «Тампа» находится в шаге от полуфинала
Кубок Стэнли. Четвертьфинал
4-й матч
«Тампа-Бэй» – «Каролина» 6:4 (1:0, 4:4, 1:0)
1:0 Пойнт (Палат, Чернак), 14:24,
1:1 Терявяйнен (Свечников, Стаал), 24:30,
1:2 Фаст (Мартинук, Славин), 25:09,
2:2 Стэмкос (Киллорн, Пойнт), 29:54, ГБ,
2:3 Хэмилтон (Ахо, Свечников), 30:35,
2:4 Славин (Пакетт, Лоренц, 32:41,
3:4 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 34:38, ГБ,
4:4 Джонсон (Колтон, Марун), 37:10,
5:4 Стэмкос (Кучеров, Сирелли), 39:37, ГБ,
6:4 Кучеров (Палат), 46:01,
Вратари: Василевский – Мразек.
Счет в серии – 3:1
«Айлендерс» – «Бостон» 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
0:1 Крейчи (Маршан, Пастрняк), 23:57, ГБ,
1:1 Палмиери (Барзал, Эберле), 26:38,
2:1 Барзал (Мэйфилд, Добсон), 53:03,
3:1 Сизикас (п.в., Клаттербак), 58:57,
4:1 Пажо (п.в., Комаров), 59:57,
Вратари: Варламов – Раск.
Счет в серии – 2:2
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