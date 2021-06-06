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Кубок Стэнли. «Айлендерс» добились паритета с «Бостоном», «Тампа» находится в шаге от полуфинала

Результаты и видеообзоры всех матчей игрового дня
Хоккей НХЛ
6 июня 07:41
Кубок Стэнли. «Айлендерс» добились паритета с «Бостоном», «Тампа» находится в шаге от полуфинала
«Тампа-Бэй» – «Каролина» / фото - Getty Images

Кубок Стэнли. Четвертьфинал

4-й матч

«Тампа-Бэй» – «Каролина» 6:4 (1:0, 4:4, 1:0)

1:0 Пойнт (Палат, Чернак), 14:24,

1:1 Терявяйнен (Свечников, Стаал), 24:30,

1:2 Фаст (Мартинук, Славин), 25:09,

2:2 Стэмкос (Киллорн, Пойнт), 29:54, ГБ,

2:3 Хэмилтон (Ахо, Свечников), 30:35,

2:4 Славин (Пакетт, Лоренц, 32:41,

3:4 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 34:38, ГБ,

4:4 Джонсон (Колтон, Марун), 37:10,

5:4 Стэмкос (Кучеров, Сирелли), 39:37, ГБ,

6:4 Кучеров (Палат), 46:01,

Вратари: Василевский – Мразек.

Счет в серии – 3:1

«Айлендерс» – «Бостон» 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

0:1 Крейчи (Маршан, Пастрняк), 23:57, ГБ,

1:1 Палмиери (Барзал, Эберле), 26:38,

2:1 Барзал (Мэйфилд, Добсон), 53:03,

3:1 Сизикас (п.в., Клаттербак), 58:57,

4:1 Пажо (п.в., Комаров), 59:57,

Вратари: Варламов – Раск.

Счет в серии – 2:2

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

Михаил Рыбак
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Теги

Кубок Стэнли Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнс Бостон Брюинс Нью-Йорк Айлендерс

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