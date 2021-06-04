«Тампа-Бэй» победила «Каролину»
Кубок Стэнли. «Бостон» вновь повел в серии с «Айлендерс», «Каролина» добыла первую победу над «Тампой»
Результаты и обзоры матчей плей-офф НХЛ
Радость игроков «Бостона» / Фото: twitter.com/NHLBruins
НХЛ. Кубок Стэнли. Четвертьфинал
«Айлендерс» – «Бостон» 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) Счет в серии – 1:2
Шайбы:
0:1 Смит (Холл, Грызлик), 5:52
1:1. Барзал (Палмиери, Пулок), 54:34
1:2 Маршан (Макэвой, Бержерон), 63:36
Вратари: Варламов – Раск
«Тампа-Бэй» – «Каролина» 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1) Счет в серии – 2:1
Шайбы:
0:1 Пеши (Свечников, Ахо), 25:15
0:2 Ахо (Терявяйнен, Слэвин), 27:40
1:2 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 28:57, ГБ
2:2 Киллорн (Кучеров, Пойнт), 36:18, ГБ
2:3 Стаал (Ахо, Терявяйнен), 65:57
Вратари: Василевский – Мразек
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