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Кубок Стэнли. «Бостон» вновь повел в серии с «Айлендерс», «Каролина» добыла первую победу над «Тампой»

Результаты и обзоры матчей плей-офф НХЛ
Хоккей НХЛ
07:41
Кубок Стэнли. «Бостон» вновь повел в серии с «Айлендерс», «Каролина» добыла первую победу над «Тампой»
Радость игроков «Бостона» / Фото: twitter.com/NHLBruins

НХЛ. Кубок Стэнли. Четвертьфинал

«Айлендерс» – «Бостон» 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) Счет в серии – 1:2

Шайбы:

0:1 Смит (Холл, Грызлик), 5:52

1:1. Барзал (Палмиери, Пулок), 54:34

1:2 Маршан (Макэвой, Бержерон), 63:36

Вратари: Варламов – Раск

«Тампа-Бэй» – «Каролина» 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1) Счет в серии – 2:1

Шайбы:

0:1 Пеши (Свечников, Ахо), 25:15

0:2 Ахо (Терявяйнен, Слэвин), 27:40

1:2 Пойнт  (Кучеров, Стэмкос), 28:57, ГБ

2:2 Киллорн (Кучеров, Пойнт), 36:18, ГБ

2:3 Стаал (Ахо, Терявяйнен), 65:57

Вратари: Василевский – Мразек

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кубок Стэнли Бостон Брюинс Каролина Харрикейнс Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Айлендерс

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