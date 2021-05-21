Кубок Стэнли. «Флорида» отыгралась с 3:5 и в овертайме дожала «Тампу», «Питтсбург» впервые повел в серии с «Айлендерс»
НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд
«Тампа-Бэй» – «Флорида» 5:6 ОТ (0:2, 5:1, 0:2, 0:1) Счет в серии – 2:1
Шайбы:
0:1 Беннетт (Типпет, Юбердо), 04:31
0:2 Гудас (Юбердо, Форслинг), 07:05
1:2 Сирелли (Киллорн, Хедман), 21:57
2:2 Колтон (Колман), 25:46
3:2 Стэмкос (Макдона), 28:38
3:3 Веннберг (Типпет, Уигар), 32:34 ГБ
4:3 Пойнт (Хедман, Кучеров), 34:17 ГБ
5:3 Киллорн (Пойнт, Хедман), 38:17 ГБ
5:4 Хернквист (Барков, Юбердо), 41:45
5:5 Форслинг (Хернквист, Веннберг), 56:53
5:6 Ломберг (Гудас, Ватрано), 65:56
Вратари: Ан. Василевский – Дриеджер (Бобровский)
«Айлендерс» – «Питтсбург» 4:5 (0:1, 1:2, 3:2) Счет в серии – 1:2
Шайбы:
0:1 Летанг, 2:01
1:1 Мэйфилд (Барзал, Эберле), 31:03
1:2 Картер (Годро, Петтерссон), 33:33
1:3 Зукер (Малкин, Летанг), 38:03
2:3 Клаттербак (Сизикас, Мэйфилд), 43:46
3:3 Бовилье (Барзал, Добсон), 45:54, ГБ
3:4 Картер (Малкин), 47:00, ГБ
4:4 Клаттербак (Мэйфилд), 54:17
4:5 Танев (Летанг, Эштон–Риз), 56:24
Вратари: Варламов – Джерри
«Торонто» – «Монреаль» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Счет в серии – 0:1
Шайбы:
0:1 Андерсон (Стаал, Тоффоли), 12:08
1:1 Нюландер (Фолиньо, Райлли), 24:28
1:2 Байрон (Армиа), 52:44, ГМ
Вратари: Кэмпбелл – Прайс
«Миннесота» – «Вегас» 2:5 (2:0, 0:3, 0:2) Счет в серии – 1:2
Шайбы:
1:0 Хартман (Капризов, Бродин), 2:16
2:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Дамба), 8:30
2:1 Стоун (Стивенсон, Макнэбб), 28:39
2:2 Браун (Холден, Каррье), 35:19
2:3 Смит (Холден, Карлссон), 37:33
2:4 Карлссон (Смит, Флери), 57:36
Вратари: Тэлбот – Флери
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