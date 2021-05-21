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Кубок Стэнли. «Флорида» отыгралась с 3:5 и в овертайме дожала «Тампу», «Питтсбург» впервые повел в серии с «Айлендерс»

«Монреаль» в первом матче с «Торонто» добыл победу, «Вегас» обыграл «Миннесоту»
Хоккей НХЛ
08:13
Кубок Стэнли. «Флорида» отыгралась с 3:5 и в овертайме дожала «Тампу», «Питтсбург» впервые повел в серии с «Айлендерс»
Фото: twitter.com/flapanthers

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

«Тампа-Бэй» – «Флорида» 5:6 ОТ (0:2, 5:1, 0:2, 0:1) Счет в серии – 2:1

Шайбы:

0:1 Беннетт (Типпет, Юбердо), 04:31

0:2 Гудас (Юбердо, Форслинг), 07:05

1:2 Сирелли (Киллорн, Хедман), 21:57

2:2 Колтон (Колман), 25:46

3:2 Стэмкос (Макдона), 28:38

3:3 Веннберг (Типпет, Уигар), 32:34 ГБ

4:3 Пойнт (Хедман, Кучеров), 34:17 ГБ

5:3 Киллорн (Пойнт, Хедман), 38:17 ГБ

5:4 Хернквист (Барков, Юбердо), 41:45

5:5 Форслинг (Хернквист, Веннберг), 56:53

5:6 Ломберг (Гудас, Ватрано), 65:56

Вратари: Ан. Василевский  – Дриеджер (Бобровский)

«Айлендерс» – «Питтсбург» 4:5 (0:1, 1:2, 3:2) Счет в серии – 1:2

Шайбы:

0:1 Летанг, 2:01

1:1 Мэйфилд (Барзал, Эберле), 31:03

1:2 Картер (Годро, Петтерссон), 33:33

1:3 Зукер (Малкин, Летанг), 38:03

2:3 Клаттербак (Сизикас, Мэйфилд), 43:46

3:3 Бовилье (Барзал, Добсон), 45:54, ГБ

3:4 Картер (Малкин), 47:00, ГБ

4:4 Клаттербак (Мэйфилд), 54:17

4:5 Танев (Летанг, Эштон–Риз), 56:24

Вратари: Варламов – Джерри

«Торонто» – «Монреаль» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Счет в серии – 0:1

Шайбы:

0:1 Андерсон (Стаал, Тоффоли), 12:08

1:1 Нюландер (Фолиньо, Райлли), 24:28

1:2 Байрон (Армиа), 52:44, ГМ

Вратари: Кэмпбелл – Прайс

«Миннесота» – «Вегас» 2:5 (2:0, 0:3, 0:2) Счет в серии – 1:2

Шайбы:

1:0 Хартман (Капризов, Бродин), 2:16

2:0 Эрикссон Эк (Фолиньо, Дамба), 8:30

2:1 Стоун (Стивенсон, Макнэбб), 28:39

2:2 Браун (Холден, Каррье), 35:19

2:3 Смит (Холден, Карлссон), 37:33

2:4 Карлссон (Смит, Флери), 57:36

Вратари: Тэлбот – Флери

Олег Шумейко-младший
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