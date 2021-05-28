Действующий чемпион выбил «Флориду» из плей-офф, «Питтсбург» завершил борьбу за Кубок Стэнли
Кубок Стэнли. «Каролина» в овертайме дожала «Нэшвилл» и вышла во второй раунд на «Тампу»
«Монреаль» сократил отставание в серии с «Торонто»
«Нэшвилл» – «Каролина» / Фото: twitter.com/canes
Кубок Стэнли. Первый раунд
«Торонто» – «Монреаль» 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) Счет в серии – 3:2
Шайбы:
0:1 Армиа, 5:13
0:2 Армиа (Перри, Стаал), 8:18
0:3 Котканиеми, 24:52
1:3 Хаймэн (Марнер, Мэттьюс), 26:32
2:3 Маззин (Симмондс, Нюландер), 46:52
3:3 Маззин (Гальченюк, Нюландер), 51:54
3:4 Сузуки (Кауфилд), 60:59
Вратари: Кэмпбелл – Прайс
«Нэшвилл» – «Каролина» 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) Счет в серии – 2:4
Шайбы:
1:0 Казинз (Хаула, Харпур), 01:44
1:1 Макгинн (Нечас), 04:21
2:1 Гранлунд (Эллис), 21:13
3:1 Джохансен (Йоси, Гранлунд), 27:32, ГБ
3:2 Ахо (Хэмилтон), 33:34, ГБ
3:3 Хэмилтон (Славин, Макгинн), 53:59
3:4 Славин, 61:06
Вратари: Сарос – Неделькович
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