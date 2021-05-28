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Кубок Стэнли. «Каролина» в овертайме дожала «Нэшвилл» и вышла во второй раунд на «Тампу»

«Монреаль» сократил отставание в серии с «Торонто»
Хоккей НХЛ
07:49
Кубок Стэнли. «Каролина» в овертайме дожала «Нэшвилл» и вышла во второй раунд на «Тампу»
«Нэшвилл» – «Каролина» / Фото: twitter.com/canes

Кубок Стэнли. Первый раунд

«Торонто» – «Монреаль» 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) Счет в серии – 3:2

Шайбы:

0:1 Армиа, 5:13

0:2 Армиа (Перри, Стаал), 8:18

0:3 Котканиеми, 24:52

1:3 Хаймэн (Марнер, Мэттьюс), 26:32

2:3 Маззин (Симмондс, Нюландер), 46:52

3:3 Маззин (Гальченюк, Нюландер), 51:54

3:4 Сузуки (Кауфилд), 60:59

Вратари: Кэмпбелл – Прайс

«Нэшвилл» – «Каролина» 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) Счет в серии – 2:4

Шайбы:

1:0 Казинз (Хаула, Харпур), 01:44

1:1 Макгинн (Нечас), 04:21

2:1 Гранлунд (Эллис), 21:13

3:1 Джохансен (Йоси, Гранлунд), 27:32, ГБ

3:2 Ахо (Хэмилтон), 33:34, ГБ

3:3 Хэмилтон (Славин, Макгинн), 53:59

3:4 Славин, 61:06

Вратари: Сарос – Неделькович

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кубок Стэнли Каролина Харрикейнс Нэшвилл Предаторс Торонто Мейпл Лифс Монреаль Канадиенс

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