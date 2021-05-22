Кубок Стэнли. «Колорадо» добыл третью победу в серии с «Сент-Луис», «Виннипег» с трудом дожал «Эдмонтон» в овертайме
НХЛ. Кубок Стэнли
1-й раунд
«Бостон» – «Вашингтон» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
1:0 Маршанд (Макэвой, Пастрняк) 28:00 ГБ,
2:0 Пастрняк (Крейчи, Макэвой) 40:29 ГБ,
3:0 Койл (Дебраск) 41:03,
3:1 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон) 44:54,
4:1 Гжельчик (Холл, Макэвой) 54:50 ГБ,
Вратари: Раск – Самсонов.
Счет в серии – 3:1
«Нэшвилл» – «Каролина» ОТ 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)
1:0 Эллис (Сиссонс, Жанно) 4:35,
1:1 Ахо 15:44,
2:1 Форсберг (Сарос, Экхольм) 19:35,
2:2 Дж.Стаал (Фогеле) 23:31,
2:3 Трочек (Ахо, Свечников) 32:46 ГБ,
3:3 Гранлунд (Йоси, Хаула) 34:42 ГБ,
4:3 Джохансен (Форсберг, Эллис) 45:01,
4:4 Пеши (Ахо, Терявяйнен) 56:39,
5:4 Дюшен (Каррье, Йоси) 34:54,
Вратари: Сарос – Неделькович.
Счет в серии – 1:2
«Эдмонтон» – «Виннипег» 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 Штястны (Пулмэн, Копп) 64:06,
Вратари: Майк Смит – Хеллибак.
Счет в серии – 0:2
«Сент-Луис» – «Колорадо» 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
0:1 Грейвс 21:57,
0:2 Ньюхук (Ничушкин, Грейвс) 32:37,
0:3 Джост (Ландескуг, Рантанен) 36:08,
1:3 Бозак (Парайко, О′Райлли) 36:17 ГМ,
1:4 Саад (Седерберг, Бураковски) 53:42,
1:5 Комфер (Бельмар, Грейвс) 59:06 ГМ, ПВ,
Вратари: Биннингтон – Грубауэр.
Счет в серии – 0:3
Результаты матчей предыдущего игрового дня.
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