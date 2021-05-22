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Кубок Стэнли. «Колорадо» добыл третью победу в серии с «Сент-Луис», «Виннипег» с трудом дожал «Эдмонтон» в овертайме

Результаты в видеообзоры матчей первого раунда
Хоккей НХЛ
07:54
Кубок Стэнли. «Колорадо» добыл третью победу в серии с «Сент-Луис», «Виннипег» с трудом дожал «Эдмонтон» в овертайме
«Сент-Луис» – «Колорадо» / фото Getty Images

НХЛ. Кубок Стэнли

1-й раунд

«Бостон» – «Вашингтон» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

1:0 Маршанд (Макэвой, Пастрняк) 28:00 ГБ,

2:0 Пастрняк (Крейчи, Макэвой) 40:29 ГБ,

3:0 Койл (Дебраск) 41:03,

3:1 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон) 44:54,

4:1 Гжельчик (Холл, Макэвой) 54:50 ГБ,

Вратари: Раск – Самсонов.

Счет в серии – 3:1

«Нэшвилл» – «Каролина» ОТ 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

1:0 Эллис (Сиссонс, Жанно) 4:35,

1:1 Ахо 15:44,

2:1 Форсберг (Сарос, Экхольм) 19:35,

2:2 Дж.Стаал (Фогеле) 23:31,

2:3 Трочек (Ахо, Свечников) 32:46 ГБ,

3:3 Гранлунд (Йоси, Хаула) 34:42 ГБ,

4:3 Джохансен (Форсберг, Эллис) 45:01,

4:4 Пеши (Ахо, Терявяйнен) 56:39,

5:4 Дюшен (Каррье, Йоси) 34:54,

Вратари: Сарос – Неделькович.

Счет в серии – 1:2

«Эдмонтон» – «Виннипег» 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 Штястны (Пулмэн, Копп) 64:06,

Вратари: Майк Смит – Хеллибак.

Счет в серии – 0:2


«Сент-Луис» – «Колорадо» 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

0:1 Грейвс 21:57,

0:2 Ньюхук (Ничушкин, Грейвс) 32:37,

0:3 Джост (Ландескуг, Рантанен) 36:08,

1:3 Бозак (Парайко, О′Райлли) 36:17 ГМ,

1:4 Саад (Седерберг, Бураковски) 53:42,

1:5 Комфер (Бельмар, Грейвс) 59:06 ГМ, ПВ,

Вратари: Биннингтон – Грубауэр.

Счет в серии – 0:3

Результаты матчей предыдущего игрового дня.

 

Михаил Рыбак
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Кубок Стэнли

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