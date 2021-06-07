Кубок Стэнли. «Монреаль» удвоил преимущество над «Виннипегом» в серии, «Вегас» с боем обыграл «Колорадо»
Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»
Состоялись матчи второго раунда плей-офф
"Вегас" сравнял счет в серии / фото - Getty Images
«Монреаль» – «Виннипег» – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) счет в серии: 3-0
1:0 Перри (Армия, Э.Стаал) – 4
2:0 Лехконен (Галлахер, Дано) – 29
3:0 Армия ()– 33
3:1 Лаури (Эпплетон, Перро) – 37
4:1 Сузуки (Тоффоли, Кауфилд) – 48
5:1 Армия (Уэбер, Эдмундсон) – 56
Вратари: Прайс 26/27 – Хеллибак 28/32.
«Вегас» – «Колорадо» – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) счет в серии 2:2
0:1 Саад (Бураковски, Комфер) – 1
1:1 Маршессо (Карлссон) – 7
2:1 Пачиоретти (Уайтклауд, Стоун) – 21
3:1 Маршессо (Карлссон, Пьетранжело) – 31
4:1 Маршессо (Карлссон, Смит) – 46
5:1 Браун (Каррье, Ривс) – 53
Вратари: Флери 17/18 – Грубауэр 30/35.
Комментарии 0