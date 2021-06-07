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Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»

Состоялись матчи второго раунда плей-офф
Хоккей НХЛ
07:22
Кубок Стэнли. «Монреаль» увеличил преимущество в серии с «Виннипегом», «Вегас» забросил 5 шайб «Колорадо»
"Вегас" сравнял счет в серии / фото - Getty Images

«Монреаль» – «Виннипег» – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) счет в серии: 3-0

1:0 Перри (Армия, Э.Стаал) – 4

2:0 Лехконен (Галлахер, Дано) – 29

3:0 Армия ()– 33

3:1 Лаури (Эпплетон, Перро) – 37

4:1 Сузуки (Тоффоли, Кауфилд) – 48

5:1 Армия (Уэбер, Эдмундсон) – 56

Вратари: Прайс 26/27 – Хеллибак 28/32.

«Вегас» – «Колорадо» – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) счет в серии 2:2

0:1 Саад (Бураковски, Комфер) – 1

1:1 Маршессо (Карлссон) – 7

2:1 Пачиоретти (Уайтклауд, Стоун) – 21

3:1 Маршессо (Карлссон, Пьетранжело) – 31

4:1 Маршессо (Карлссон, Смит) – 46

5:1 Браун (Каррье, Ривс) – 53

Вратари: Флери 17/18 – Грубауэр 30/35.

Антон Кривенко
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Теги

Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш Виннипег Джетс Монреаль Канадиенс

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