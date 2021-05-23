Кубок Стэнли. «Тампа» увеличила отрыв от «Флориды», «Торонто» на характере обыграл «Монреаль»
НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд.
«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
1:0 – 3 Сирелли (Чернак, Киллорн)
2:0 – 7 Гурде (Сергачев, Кучеров)
2:1 – 8 Юбердо (Беннетт, Хернквист)
3:1 – 16 Палат (Кучеров, Чернак)
4:1 – 25 Киллорн (Хедман, Кучеров)
5:1 – 27 Киллорн (Сирелли, Стэмкос)
5:2 – 38 Верхаг (Юбердо, Барков)
6:2 – 44 Кучеров (Киллорн, Стэмкос)
Счет в серии: 3-1
Вратари: Ан. Василевский 39/41 – Дриеджер 11/12, Бобровский 9/14.
«Айлендерс» – «Питтсбург» – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
1:0 – 28 Бэйли (Бовилье, Нелсон)
2:0 – 34 Пулок (Ледди, Вальстром)
3:0 – 46 Вальстром ()
4:0 – 46 Эберле (Пажо, Барзэл)
4:1 – 57 Астон-Риз (Годро, Думулин)
Вратари: Сорокин 29/30 – Джерри 22/26.
Счет в серии: 2-2
«Торонто» – «Монреаль» – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
0:1 – 7 Котканиеми (Тоффоли, Армия)
1:1 – 12 Спецца (Богосян)
2:1 – 25 Мэттьюс (Марнер, Холл)
3:1 – 33 Сандин (Мэттьюс, Марнер)
4:1 – 48 В. Нюландер (Райлли, Мэттьюс)
5:1 – 58 Керфут (В. Нюландер)
Вратари: Дж.Кэмпбелл 22/23 – Прайс 29/33.
Счет в серии: 1-1
«Миннесота» – «Вегас» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 10 Руа (Колесар)
0:2 – 29 Так (Уайтклауд, Стивенсон)
0:3 – 33 Стоун ()
0:4 – 58 Руа (Колесар, Янмарк-Нюлен)
Вратари: Тэлбот 14/17 – Флери 35/35.
Счет в серии: 1-3
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