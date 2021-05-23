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Кубок Стэнли. «Тампа» увеличила отрыв от «Флориды», «Торонто» на характере обыграл «Монреаль»

Ничья в серии у «Питтсбурга» и «Айлендерс»
Хоккей НХЛ
08:08
Кубок Стэнли. «Тампа» увеличила отрыв от «Флориды», «Торонто» на характере обыграл «Монреаль»
«Тампа» увеличила отрыв от «Флориды» / фото - Twitter

НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд.

«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

1:0 – 3 Сирелли (Чернак, Киллорн)

2:0 – 7 Гурде (Сергачев, Кучеров)

2:1 – 8 Юбердо (Беннетт, Хернквист)

3:1 – 16 Палат (Кучеров, Чернак)

4:1 – 25 Киллорн (Хедман, Кучеров)

5:1 – 27 Киллорн (Сирелли, Стэмкос)

5:2 – 38 Верхаг (Юбердо, Барков)

6:2 – 44 Кучеров (Киллорн, Стэмкос)

Счет в серии: 3-1

Вратари: Ан. Василевский 39/41 – Дриеджер 11/12, Бобровский 9/14.

«Айлендерс» – «Питтсбург» – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 28 Бэйли (Бовилье, Нелсон)

2:0 – 34 Пулок (Ледди, Вальстром)

3:0 – 46 Вальстром ()

4:0 – 46 Эберле (Пажо, Барзэл)

4:1 – 57 Астон-Риз (Годро, Думулин)

Вратари: Сорокин 29/30 – Джерри 22/26.

Счет в серии: 2-2

«Торонто» – «Монреаль» – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

0:1 – 7 Котканиеми (Тоффоли, Армия)

1:1 – 12 Спецца (Богосян)

2:1 – 25 Мэттьюс (Марнер, Холл)

3:1 – 33 Сандин (Мэттьюс, Марнер)

4:1 – 48 В. Нюландер (Райлли, Мэттьюс)

5:1 – 58 Керфут (В. Нюландер)

Вратари: Дж.Кэмпбелл 22/23 – Прайс 29/33.

Счет в серии: 1-1

«Миннесота» – «Вегас» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 10 Руа (Колесар)

0:2 – 29 Так (Уайтклауд, Стивенсон)

0:3 – 33 Стоун ()

0:4 – 58 Руа (Колесар, Янмарк-Нюлен)

Вратари: Тэлбот 14/17 – Флери 35/35.

Счет в серии: 1-3

Антон Кривенко
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Теги

Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мейпл Лифс Флорида Пантерс Питтсбург Пингвинс Нью-Йорк Айлендерс

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