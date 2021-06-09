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Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»

«Каролина» одержала одну победу над действующими чемпионами
Хоккей НХЛ
07:36
Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»
"Тампа" вышла в фполуфинал / фото - Twitter

НХЛ. Кубок Стэнли. 2-й раунд

«Каролина» – «Тампа-Бэй» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 24 Пойнт (Кучеров, Киллорн)

0:2 – 49 Колтон 

Вратари: Неделькович 23/25 – Ан. Василевский 29/29.

Счет в серии: 1:4

«Колорадо» – «Вегас» – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

1:0 – 19 Саад (Рантанен, Тэйвс)

2:0 – 36 Донской (Немет, Ньюхук)

2:1 – 41 Так (Янмарк-Нюлен, Руа)

2:2 – 44 Маршессо (Карлссон)

2:3 – 61 Стоун (Пьетранжело, Пачиоретти)

Вратари: Грубауэр 22/25 – Флери 28/30

Счет в серии 2:3

Антон Кривенко
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Теги

Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнс Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш

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