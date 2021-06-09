Кубок Стэнли. «Айлендерс» добились паритета с «Бостоном», «Тампа» находится в шаге от полуфинала
Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в полуфинал плей-офф, «Вегас» повел в серии с «Колорадо»
«Каролина» одержала одну победу над действующими чемпионами
"Тампа" вышла в фполуфинал / фото - Twitter
НХЛ. Кубок Стэнли. 2-й раунд
«Каролина» – «Тампа-Бэй» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 – 24 Пойнт (Кучеров, Киллорн)
0:2 – 49 Колтон
Вратари: Неделькович 23/25 – Ан. Василевский 29/29.
Счет в серии: 1:4
«Колорадо» – «Вегас» – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
1:0 – 19 Саад (Рантанен, Тэйвс)
2:0 – 36 Донской (Немет, Ньюхук)
2:1 – 41 Так (Янмарк-Нюлен, Руа)
2:2 – 44 Маршессо (Карлссон)
2:3 – 61 Стоун (Пьетранжело, Пачиоретти)
Вратари: Грубауэр 22/25 – Флери 28/30
Счет в серии 2:3
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