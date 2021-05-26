Кубок Стэнли. «Виннипег» дожал «Эдмонтон» и вышел в следующий раунд, «Айлендерс» вновь повели в серии с «Питтсбургом»
Кубок Стэнли. «Торонто» увеличил преимущество в серии с «Монреалем», «Каролина» в овертайме дожала «Нэшвилл»
«Харрикейнз» повели в серии
"Каролина " дожала "Нэшвилл" / фото - Twitter
НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд
«Монреаль» – «Торонто» – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
0:1 В. Нюландер (Керфут, Гальченюк) – 21
0:2 Спецца (Маззин, Гальченюк) – 32
0:3 Торнтон (Керфут, Спецца) – 34
0:4 Гальченюк (Керфут) – 56
Вратари: Прайс 24/27 – Дж.Кэмпбелл 32/32.
Счет в серии: 1-3
«Каролина» – «Нэшвилл» – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 Тренин (Йоси) – 11
1:1 Нечас (Хэмилтон) – 14
1:2 Тренин (Сиссонс) – 20
2:2 Нечас (Слэвин) – 52
3:2 Дж.Стаал () – 62
Вратари: Неделькович 23/25 – Сарос 34/37.
Счет в серии: 3-2
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