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Кучер стал игроком «Краматорска»

Вратарь последние сезоны провел в «Белом Барсе»
Хоккей УХЛ
11:50
Кучер стал игроком «Краматорска»

ХК «Краматорск» сообщил в социальных сетях о подписании контракта с 24-летним украинским вратарем Кириллом Кучером.

Кучер начал карьеру в казанском «Ирбис», в сезоне 2014/15 играл в киевском АТЕКе, где становился чемпионом Украины. Кирилл играл в российских «СКА-Варяги» и ХК «Белгород». Последние три сезона Кучер защищал ворота белоцерковского «Белого Барса».

В сезоне 2020/2021 гг. Кучер провел 33 игры в регулярном чемпионате с коэффициентом надежности 4.38 и 86.7% отраженных бросков (22.78 по 37.5% отраженных бросков в плей-офф).

Также Кучер выступал за сборную Украины в квалификации на Олимпийские игры.

Напомним, ранее «Краматорск» продлил контракт с трехкратным чемпионом Украины.

Карен Агабекян
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Теги

Кирилл Кучер ХК Краматорск

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