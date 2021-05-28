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Латвия проиграла Норвегии в матче домашнего чемпионата мира

Латвийцы продолжают борьбу за попадание в плей-офф
Хоккей Чемпионат мира
22:50
Латвия проиграла Норвегии в матче домашнего чемпионата мира
Сборная Латвии проиграла команде Норвегии / фото - iihf.com

Сборная Латвии проиграла команде Норвегии в матче домашнего чемпионата мира. Несмотря на поражение, латвийцы набрали одно очко и продолжают борьбу за попадание в плей-офф.

Латвия – Норвегия 3:4 ШБ (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы забросили:

0:1 Ульден (Косастул, Треттьенс), 03:50

1:1 Крастенбергc (Рубинс), 11:35

2:1 Кениньш (Аболс, Сотниекс), 17:44

2:2 К.А. Улимб (Россели-Ульсен), 21:08, ГМ

2:3 Петтерсен (Россели-Ульсен, К.А. Улимб), 41:56

3:3 Рубинс (Балинскис), 49:52

3:4 , 65:00, ШБ

Вратари: Кивлениекс – Хеукеланн

Сборная США переиграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Норвегии (хоккей) сборная Латвии (хоккей)

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