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Лига чемпионов. «Руан» – «Донбасс». Видео трансляция
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Фото: hcdonbass.com
В четверг, 9 сентября, во Франции состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Руан» примет «Донбасс».
Чемпионы Франции и Украины 5 сентября сыграли в Киеве.
Видео трансляция игры будет доступна на телеканале XSPORT, а также онлайн в плеере в этой новости. Начало в 20:45.
Дополнительный плеер:
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