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Лишь один клуб в истории НХЛ выигрывал финальную серию со счета 0:3

Удастся ли повторить этот успех хоккеистам «Монреаля»?
Хоккей НХЛ
15:46
Лишь один клуб в истории НХЛ выигрывал финальную серию со счета 0:3
Фото: NHL

После поражения на своем льду «Тампе-Бэй» «Монреаль» уступает 0:3 в финальной серии Кубка Стэнли. Шансов на трофей почти не осталось, но все же в истории есть один случай, когда команда переворачивала серию даже в столь безнадежной ситуации.

В сезоне 1941/42 обладателем Кубка Стэнли стал «Торонто», который отыгрался в финале с «Детройтом» со счета 0:3.

Читайте также развернутый материал о третьем матче «Монреаля» с «Тампой».

Напомним, четвертая игра финальной серии пройдет в ночь с пятого на шестое июля.

Сергей Остапенко
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Монреаль - Тампа-Бэй Монреаль Канадиенс

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