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Лучшим нападающим сезона-2020/21 признан игрок «Кременчуга»

Хоккеист получил награду на церемонии «Звезды хоккейного года»
Хоккей УХЛ
6 июня 14:22
Лучшим нападающим сезона-2020/21 признан игрок «Кременчуга»
Андрей Денискин / фото - УХЛ

На церемонии «Звезды хоккейного года» была вручена награда лучшему нападающему по итогам сезона УХЛ-2020/21.

Награда досталась форварду «Кременчуга» Андрею Денискину. На счету хоккеиста 63 (33+31) очка в 48 матчах при показателе полезности +48. Отметим, что такая результативность позволила нападающему занять второе бомбардирское место по итогам регулярного чемпионата.

Приз игроку вручили Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт и телеведущая Оксана Гутцайт.

Напомним, что Украинская хоккейная ассоциация начала прием заявок на участи в Женской хоккейной лиге.

Антон Кривенко
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Теги

Андрей Денискин ХК Кременчуг

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