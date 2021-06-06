Лучшим нападающим сезона-2020/21 признан игрок «Кременчуга»

Хоккеист получил награду на церемонии «Звезды хоккейного года»

Андрей Денискин / фото - УХЛ

На церемонии «Звезды хоккейного года» была вручена награда лучшему нападающему по итогам сезона УХЛ-2020/21.

Награда досталась форварду «Кременчуга» Андрею Денискину. На счету хоккеиста 63 (33+31) очка в 48 матчах при показателе полезности +48. Отметим, что такая результативность позволила нападающему занять второе бомбардирское место по итогам регулярного чемпионата.

Приз игроку вручили Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт и телеведущая Оксана Гутцайт.

Напомним, что Украинская хоккейная ассоциация начала прием заявок на участи в Женской хоккейной лиге.