Макдэвид – хоккейный волшебник-2021. Его игра в прошлом году – то, чем нужно наслаждаться и ни о чем не думать

Иногда красота важнее титулов

Коннор Макдэвид / Фото - NHLPA.com

Когда-то легендарный нападающий «Филадельфии» и член Зала хоккейной славы в Торонто Бобби Кларк, рассуждая о Бобби Орре, признался, что тот провел всю свою карьеру в НХЛ только потому, что не существует более крутой лиги. Иначе он был бы обязательно там.

Сейчас в лиге есть еще один игрок, о котором можно сказать то же самое – это Коннор Макдэвид.

Как и Бобби Орр в 70-х годах, Макдэвид сейчас представляет вершину человеческих возможностей в виде спорта под названием «хоккей».

«Орр – лучшее сравнение для него», – сказал о Макдэвиде рекордсмен НХЛ по количеству побед в качестве главного тренера Скотти Боумэн.

Коннор Макдэвид и Бобби Орр / Фото - Getty Images Коннор Макдэвид и Бобби Орр / Фото - Getty Images

Как и легендарный защитник «Бостона» и «Чикаго», МакДи играет в НХЛ, потому что другой альтернативы нет. Это и так вершина.

«Они оба на одну лигу выше, чем мы все», – продолжает Кларк.

Это не значит, что Макдэвид может быть лучшим в каждой игре даже в составе своей команды, но уже в свои 24 года он наиграл на статус величайшего хоккеиста лиги. И 2021 год стоит в его карьере особняком.

За календарный год лидер «Эдмонтона» установил такие достижения, которые, если и удастся кому-то повторить, то очень нескоро. А, возможно, и никогда, поскольку на 2021 год пришелся уникальный укороченный сезон НХЛ, длиной в 56 матчей в регулярном чемпионате.

Однако даже за этот короткий сезон Макдэвид умудрился выбить сотню очков, набрав 105 в регулярном чемпионате, опередив ближайшего преследователя на 21. В среднем он набирал 1,88 очка за матч (лучший результат за 25 лет), а также забросил 57% голов «Эдмонтона» – лучший результат за всю историю НХЛ.

Понятно, что конкурентов за звание MVP сезона у Макдэвида не было. Однако только во второй раз за 97-летнюю историю вручения награды он получил 100% первых мест в голосовании. До этого максимум голосов за «Харт Трофи» набирал только легендарный Уэйн Гретцки по итогам сезона-1981/82, когда он забросил 92 шайбы и выбил 212 очков в регулярке.

В 2021 году Коннор Макдэвид стал двукратным обладателем «Харт Трофи» / Фото - Edmonton Oilers

Но это всего лишь цифры. Которые, как известно, не играют в хоккей. Только из-за них фанаты не любят игроков. Однако Макдэвид умеет влюблять другим.

«Он просто летает на протяжении всего матча. Все делает на максимальной скорости. Не многие люди владеют такой головой и таким набором навыков одновременно. Чем он быстрее катится, тем ему комфортнее [соображать]», – говорит о главном козыре Макдэвида Кларк.

«В его работу ног иногда трудно поверить. Он все делает все одновременно: и руками, и ногами, и головой. Это непросто», – добавляет Боумэн.

О скорости Макдэвида уже сочиняют легенды. Он уже несколько сезоном подряд является лучшим по показателям ускорения, причем делать он это может на разных концах площадки.

Но больше всего внимания уделяется тому, как он это делает, владея шайбой и врываясь в чужую зону. Уже в новом чемпионате Макдэвид с разницей в две недели сотворил два шедевра, которыми будут восхищаться еще долго. Голы Коннора в ворота «Рейнджерс» и «Виннипега» – это что-то из компьютерной игры, причем на уровне «новичок». Однако МакДи сотворил это на высшем этаже сложности, но с показательной легкостью.

На пути к воротам Александра Георгиева он обыграл четверых защитников, а, чтобы добраться до владений Коннора Халлебайка, – троих.

Даже предыдущий Next One – Сидни Кросби, – по стопам которого сейчас идет Макдэвид, был впечатлен. Конечно же, скромняга Сид считает, что МакДи уже лучше него.

«Он играет на таком высоком уровне, что кажется, другие никогда его не достигнут. А он уже там – это самое впечатляющее».

В теле и умениях Макдэвида, как в фильмах из жанра фантастики, воссоединились лучшие качества выдающихся игроков за всю историю.

«У него мозг Уэйна Гретцки, руки Марио Лемье и ноги Павла Буре», – говорит скаут Крэйг Баттон.

Однако он такой один. А хоккей – командный вид спорта. Поэтому Макдэвид вместе с «Эдмонтоном» выиграл только одну серию Кубка Стэнли – еще в сезоне-2016/17. Однако это все не мешает наслаждаться его игрой, и отодвинуть все на второй план. Кубки, титулы и медали выигрываются в мучениях, потом и кровью Макдэвид – это воплощение легкости и удовольствия в хоккее. А в праздничные дни ни о чем другом и думать не хочется.